Maestra Martha Pérez habría sido asesinada tras descubrir el embarazo de su hija adolescente

Un sujeto y su novia adolescente fueron detenidos luego de que la policía descubrió que fueron los autores de la muerte de la maestra Martha Pérez González, de 53 años, docente de preescolar en el jardín de niños Leopoldo Lugones, en el municipio de Agua Dulce, Veracruz.

El impacto de los vecinos de la profesora, en la colonia Kilómetro Dos, es inconmensurable. Además de haber sido encontrada afuera de su casa calcinada, al correr de las horas hubo un anuncio peor: su hija, una adolescente de 15 años, junto con su novio, fueron los autores de este violento hecho.

Los informes de las autoridades indican que la menor, estudiante de bachillerato y su novio participaron directamente en el feminicidio ocurrido durante la noche del domingo o en las primeras horas del lunes.

La detención se realizó en la congregación de Tonalá, donde elementos de la Policía Ministerial, en coordinación con el Ejército Mexicano, interceptaron a la pareja cuando intentaba abandonar la zona. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas y Niños.

Las primeras indagatorias apuntan a que la agresión ocurrió dentro de la vivienda de la víctima. Posteriormente, el cuerpo habría sido trasladado hacia el exterior y incendiado con la intención de dificultar su identificación y desviar las líneas de investigación.

El móvil que podría dar una explicación a este hecho de violencia es que la joven no tenía una buena relación con su madre, a partir del noviazgo con su ahora cómplice, quien es adicto a los estupefacientes. Presuntamente, la agresión a la profesora fue durante una discusión al descubrir el embarazo de su hija.

La comunidad educativa del jardín de niños Leopoldo Lugones expresó consternación por el crimen y exigió justicia. Padres de familia y docentes recordaron a Martha Pérez González como una maestra dedicada, con más de dos décadas de servicio en el nivel preescolar.

Autoridades municipales y estatales reiteraron que el caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio y que no habrá tolerancia para quienes resulten responsables. La Fiscalía informó que en las próximas horas se definirá la situación jurídica de los detenidos.

Triste regreso a clases en Oaxaca

Por Patricia Briseño

Los primeros días de este 2026, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informó que durante el regreso a clases en la Escuela Primaria Policarpo T. Sánchez, ubicada en la agencia municipal San Martín Mexicapam. en la capital del estado, se registró la muerte de un maestro al inicio de la jornada escolar.

La persona fue identificada por sus compañeros y alumnos como Oscar Alfredo P.V., de 53 años de edad, maestro de 5to grado escolar, quien se desmayó dentro de las instalaciones; posteriormente, paramédicos de la Cruz Roja confirmaron el fallecimiento por infarto.

A través de un comunicado, la institución aseguró que atendió la emergencia médica, y se activaron los protocolos de atención y avisó a las autoridades correspondientes, lo que permitió la salida del alumnado con el acompañamiento de madres y padres de familia.

En este arranque de años más de 800 mil estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, con sus diferentes modalidades, regresaron a clases en 12 mil 122 planteles ubicados en la entidad.

