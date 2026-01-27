Hombre muere al caer desde lo alto de una plaza comercial

Un hombre murió al presuntamente caer de un segundo piso de la plaza comercial Fórum ubicada en la colonia Cumbres del Sol, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Fue al filo de las 16:35 horas de este martes 27 de enero cuando se reportó el hecho. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hombre presuntamente cayó desde un segundo nivel, pero informaron que no se descarta que la caída haya sido desde el tercer piso de la plaza comercial.

La movilización de cuerpos de emergencia y autoridades se mantuvo hasta las 19:00 horas en esta plaza comercial ubicada sobre la avenida Paseo de los Leones, entre las calles Castellana y Cumbres del Sol.

De manera preliminar, se indicó que la víctima habría sufrido una caída accidental desde varios metros de altura.

De momento el hombre no ha sido identificado; pero tendría entre 40 y 45 años de edad y vestía pantalón de mezclilla azul, un chaleco en color verde y tenis negros.

Las autoridades ya investigan los hechos.

🔴Un hombre murió tras caer de un segundo piso de la plaza comercial Forum ubicada en la colonia Cumbres del Sol, al poniente de Monterrey.



De acuerdo con los primeros reportes, el hombre de 38 a 40 años vestía un pantalón de mezclilla de color azul, un chaleco verde y zapatos… pic.twitter.com/BN4enze4qd — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) January 28, 2026

Abuelita cae desde el tercer piso de una plaza comercial

Cabe recordar que el pasado 19 de enero, tras permanecer cinco días internada por lesiones de gravedad, una mujer de 68 años falleció luego de caer desde una altura aproximada de tres metros en la colonia Del Valle, en el municipio de San Pedro Garza García.

La víctima fue identificada como Leyla Myriam Handal Marco, quien permaneció hospitalizada recibiendo atención médica especializada hasta que se confirmó su fallecimiento.

Los hechos ocurrieron el martes 13 de enero de 2026, alrededor de las 11:00 horas, cuando la mujer salía de un establecimiento ubicado en el tercer piso de una plaza comercial localizada en Río Tamazunchale 101, entre Calzada del Valle y Río de la Plata, en el sector conocido como el “Centrito”.

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil de San Pedro y de la Cruz Roja encontraron a la mujer con lesiones de consideración.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima perdió el equilibrio, impactó contra un barandal de vidrio y posteriormente cayó desde la altura señalada.

Durante la valoración inicial, los paramédicos detectaron contusión en el cráneo, fracturas expuestas en ambas piernas, fractura de fémur izquierdo, así como dolor intenso en la región dorsal y lumbar. Fue estabilizada en el lugar y trasladada de urgencia al Hospital Zambrano Hellion.

Autoridades de Protección Civil advirtieron sobre los riesgos que enfrentan las personas, especialmente adultos mayores, en espacios con desniveles, barandales de vidrio o superficies resbaladizas, por lo que hicieron un llamado a extremar precauciones.

Ambos casos permanecen bajo investigación y, aunque en principio se presume que se trataron de accidentes, se realizaron revisiones en las zonas para descartar fallas estructurales o condiciones de riesgo que pudieran provocar incidentes similares.

jcp