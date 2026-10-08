Cae "El Moco", presunto líder criminal de la Sierra Norte de Puebla e Hidalgo

Un operativo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales, concluyó con la detención de Juan N., alias “El Moco y/o Chaparro”, presunto líder de una organización delictiva con presencia operativa en los estados de Puebla e Hidalgo.

La acción interinstitucional contó con la participación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Zacatlán.

El detenido representaba un objetivo prioritario para las instituciones de justicia debido a su presunta participación en delitos de alto impacto, entre los que destacan el robo de hidrocarburos, la portación de arma de fuego, homicidio y delitos contra la salud.

Según los trabajos de inteligencia, el imputado encabezaba actividades ilícitas en diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla, como Ahuazotepec, Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango, extendiendo su zona de influencia hacia múltiples comunidades del estado de Hidalgo.

Durante el despliegue de las fuerzas de seguridad en el lugar de la intervención, el personal operativo aseguró dinero en efectivo, equipos de radiocomunicación y un arma de fuego. Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Fuentes oficiales destacaron que “esta acción refrenda el compromiso de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de fortalecer la coordinación interinstitucional y sumar capacidades para combatir de manera frontal a la delincuencia”.

Asimismo, los mandos participantes señalaron que “en Puebla, el trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno es una prioridad para reforzar la seguridad, preservar la paz pública y salvaguardar la integridad y el patrimonio de las familias”.