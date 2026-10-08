Zarina antidrogas de EU advierte que irá contra funcionarios coludidos con el narco

La zarina antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, advirtió este jueves en entrevista que irá contra funcionarios coludidos con el narcotráfico sin importar si se trata de gobernadores de estados.

La directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas, dijo que “si ayudan o son cómplices con los cárteles, si colaboran con los cárteles, si colaboran con organizaciones terroristas extranjeras, no nos importa si eres el gobernador o si eres la persona trabajando en la plaza en una pequeña tienda, te encontraremos, iremos por ti y nos aseguraremos de que pagues el precio”.

No habrá ni un solo día, en los próximos dos años y medio, y probablemente mucho más allá de esta administración en que cualquiera de los miembros de los cárteles, o cualquiera que colabore con ellos, pueda dormir tranquilo”, aseguró.

“Puedo prometer que yo, como zar de la droga y como alguien que trabaja con todo el gobierno desde el Departamento de Guerra al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que iremos por ellos”, declaró a un medio conservador.

Carter pide a México intensificar la cooperación contra los cárteles

Instó a que México continúe los actuales niveles de cooperación con Estados Unidos en el combate al crimen organizado, e incluso que los intensifique.

Lo que digo es que se unan a nosotros, lo detengan, podemos poner un fin a los cárteles trabajando juntos. Podemos encontrar áreas comunes en los que podemos construir. Pero más importante, ¿por qué vamos a permitir esto en nuestras naciones? Los Estados Unidos ya no lo van a permitir”, dijo la zarina.

Hasta ahora el único gobernador mexicano que Estados Unidos ha acusado de vínculos con el narcotráfico es el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, del estado de Sinaloa.

Según el Departamento de Justicia, Rocha Mocha habría recibido pagos de la facción de los Chapitos del Cártel de Sinaloa a cambio de seguridad, pero tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la Fiscalía General de la República (FGR) insisten en que la administración Trump no ha entregado pruebas que sustenten las acusaciones.

Advertencia para funcionarios mexicanos y estadunidenses

Hace apenas tres semanas Carter dijo, también en entrevista, que su oficina actuará contra cualquier funcionario vinculado con el narcotráfico, pero dijo que la advertencia era para funcionarios tanto mexicanos como estadunidenses.

“Estados Unidos está trabajando muy estrechamente con sus homólogos mexicanos. Si hay políticos que trabajan con los cárteles, ya sea en México o incluso en Estados Unidos, y lo sabemos, iremos tras ellos y los haremos rendir cuentas”, dijo Carter el 21 de septiembre a la cadena Univisión.

*mcam