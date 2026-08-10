Joven golpea a su mamá por no ser el hijo favorito

Dos hombres fueron detenidos por presunta violencia familiar en hechos distintos en Monterrey, Nuevo León; uno habría golpeado y amenazado de muerte a su madre porque supuestamente prefería a su hermano, mientras que el otro habría agredido a su pareja y a la hija adolescente de ésta tras pedir dinero para comprar cerveza.

El primer caso ocurrió alrededor de las 00:50 horas de este lunes en el cruce de Cerrada Buena Vista y Puerta de Hierro, en la colonia Residencial Puerta de Hierro, donde fue detenido Eduardo “N”, de 19 años.

De acuerdo con el reporte, elementos de la Policía de Monterrey realizaban labores de vigilancia cuando recibieron un llamado de la Central de Radio del C4 por un caso de violencia familiar.

Al llegar al sitio, los oficiales se entrevistaron con una mujer de 46 años, quien señaló a su hijo como presunto responsable de haberla pateado en las piernas y amenazado de muerte.

La mujer explicó que previamente había prometido ayudar a sus hijos para instalar un puesto de tacos, pero al señalarles que en ese momento no contaba con dinero para hacerlo, Eduardo se habría molestado y posteriormente la habría agredido físicamente.

Según su testimonio, el joven también reaccionó de esa manera porque supuestamente considera que ella tiene preferencia por otro de sus hijos. Ante la agresión, la mujer solicitó apoyo de las autoridades vía telefónica.

El segundo hecho ocurrió horas más tarde, al filo de las 02:45 horas, en el cruce de Manuel María Lombardini y 20 de Noviembre, en la colonia Pedro Lozano, donde policías municipales detuvieron a Jorge, de 48 años.

En este caso, los agentes acudieron tras recibir un reporte de violencia familiar y fueron recibidos por dos mujeres, de 40 y 17 años.

La mujer de 40 años relató que su pareja, con quien lleva alrededor de cinco años viviendo en unión libre, llegó al domicilio y le pidió dinero para comprar cerveza. Al negarse a entregarle efectivo, el hombre presuntamente comenzó a estrujarla.

La mujer buscó refugio en el cuarto de su hija adolescente, pero el señalado la siguió hasta ese lugar. Cuando la joven intentó intervenir para defender a su madre, presuntamente la tiró al piso e intentó golpearla.

Ambas lograron ponerse a salvo y solicitaron ayuda a las autoridades, por lo que los policías procedieron con la detención del hombre.

Eduardo “N” y Jorge fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y posteriormente quedaron a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.