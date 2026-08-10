Video: tras choque en Tizayuca, sujeto agrede a abuelito que intentó auxiliar

Un accidente automovilístico ocurrido en el puente de la comunidad de Huitzila, en el municipio de Tizayuca, dejó dos personas lesionadas y derivó en la agresión física y verbal contra un adulto mayor que intentó auxiliar a los ocupantes del vehículo involucrado.

De acuerdo con reportes de testigos, un automóvil Mazda color rojo se impactó contra la estructura del puente, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad. Tras el percance, varios de los ocupantes descendieron de la unidad y uno de ellos arremetió contra un hombre de la tercera edad que se encontraba en el lugar.

El adulto mayor, quien habitualmente apoya para agilizar la circulación en esa zona, se acercó con la intención de brindar ayuda después del choque; sin embargo, fue golpeado e insultado por uno de los involucrados. La agresión quedó registrada en un video difundido posteriormente en redes sociales.

Reproducir tras choque en Tizayuca, sujeto agrede a abuelito que intentó auxiliar

Paramédicos atendieron a dos personas que viajaban en el vehículo, quienes presentaban lesiones derivadas del impacto. Mientras tanto, policías municipales realizaron las primeras diligencias y recabaron información sobre lo ocurrido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer el estado de salud del adulto mayor agredido, por lo que las investigaciones continúan para determinar las responsabilidades correspondientes.