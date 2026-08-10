Comando quema granja avícola en Veracruz; delincuentes raptan al velador

Un comando armado incendió la granja avícola AFO (Agropecuaria Faja de Oro), en la comunidad de Temapache, Veracruz.

El ataque dejó instalaciones destruidas, vehículos calcinados y la desaparición del velador, cuyo paradero sigue sin ser esclarecido por autoridades estatales.

El ataque ocurrió la mañana del domingo, alrededor de las 6:00 horas, cuando hombres armados irrumpieron en el complejo avícola y prendieron fuego a bodegas, corrales y unidades de transporte.

Vecinos reportaron detonaciones y el avance rápido de las llamas, mientras los agresores colocaban ponchallantas en accesos rurales y en tramos de la carretera Federal 180, para impedir la llegada de bomberos y policías.

Horas después, fuerzas estatales localizaron una camioneta Ford F-150 blanca abandonada en una brecha cercana. La unidad habría sido utilizada en otro hecho violento registrado días antes en Cerro Azul, lo que abrió una línea de investigación sobre posibles vínculos entre ambos ataques.

La Secretaría de Seguridad Pública desplegó operativos en Álamo, Naranjos, Cerro Azul y Tuxpan para retirar abrojos, asegurar caminos y rastrear indicios sobre la desaparición del velador, cuya familia denunció que no ha sido localizado desde el incendio.

Hasta este lunes no había una postura oficial del gobierno estatal sobre el móvil del ataque ni sobre la participación de grupos armados en la región.

Autoridades municipales de Álamo Temapache tampoco han emitido información pública sobre afectaciones económicas o riesgos para otras granjas de la zona, una región clave para la producción avícola y citrícola del norte de Veracruz.

El siniestro en la granja AFO se suma a una serie de episodios de violencia registrados en la zona norte del estado durante las últimas semanas, incluidos bloqueos carreteros, vehículos incendiados y agresiones contra elementos de seguridad, lo que ha generado preocupación entre productores y transportistas.