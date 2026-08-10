Captan en video violento ataque y robo a mujer en Hidalgo

Una mujer fue agredida físicamente y despojada de sus pertenencias mientras caminaba por una calle de la colonia 11 de Julio, en el municipio de Mineral de la Reforma, hecho que quedó registrado por una cámara de videovigilancia y cuya difusión provocó preocupación entre habitantes del sector.

En el video se observa que un hombre se acerca a la víctima, la somete con violencia y, tras forcejear con ella, le arrebata sus pertenencias antes de escapar del lugar.

Reproducir Captan en video ataque y robo a mujer en Hidalgo

El ataque ocurrió durante la noche en una vialidad de la colonia, donde vecinos señalaron que los robos y asaltos se han vuelto cada vez más frecuentes. Habitantes de la zona indicaron que en repetidas ocasiones han solicitado mayor vigilancia y recorridos preventivos por parte de las autoridades, al considerar que la inseguridad continúa en aumento.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este caso. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar al agresor y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.