Cae ex entrenador de gimnastas acusado de delitos sexuales en NL

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que ejecutó una orden de aprehensión en contra de Damazo "N" acusado de los delitos de equiparable a la violación en contra de ex gimnastas a las que impartía clases.

"La FiscalíaNL informa que el día de hoy le fue ejecutada una orden de aprehensión a Damazo "N" por los delitos constitutivos de delito equiparable a la violación", publicó la FGJNL en sus redes sociales.

Para este viernes está prevista una audiencia en contra del ex entrenador por las denuncias en su contra de las ex gimnastas que al momento de los hechos eran menores de edad.

abogado

Al arribo al Palacio de Justicia para la audiencia programada, el representante legal de dos de las víctimas habló de la captura del ex entrenador y que la audiencia podría ser aplazada por el juez por la reciente detención.

"Lo que pudiera hacer todo depende de lo que decida el juez es que se aplace para uno o dos días más", indicó el abogado Alejandro Romano.

Mencionó que ellos están preparados para la audiencia en cuanto lo determine el juzgador, pero por cuestiones de trámites podría ser aplazada.

En el sitio se presentaron un grupo de gimnastas afectadas que realizaron una manifestación para pedir justicia.

Las jovencitas llegaron armadas con pancartas en donde se pueden leer leyendas como: "No nos vamos a callar", "Yo si te creo", "No están solas" y "Basta Ya. Encubrir es agredir".

También asistieron familiares de Damazo "N" quienes se retiraron sin dar declaraciones.

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