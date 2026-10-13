Localizan dos cabezas humanas dentro de una hielera en Chihuahua

Dos cabezas humanas fueron localizadas en el interior de una hielera de unicel en el municipio de Santa Isabel, sobre la carretera que conecta a la ciudad de Chihuahua con Cuauhtémoc, informó la policía local.

El hallazgo fue reportado este martes por conductores que revisaron el contenido de la hielera, abandonada a la altura del kilómetro 36 de dicha vía.

De acuerdo con la información policial, hasta el momento no se han localizado los cuerpos de las víctimas ni se ha establecido su identidad.

Las autoridades mantienen las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias en las que fueron abandonados los restos humanos.