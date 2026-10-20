“La búsqueda no se detiene”: Segob responde a la ONU y destaca 16 mil localizaciones en 2026

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla, rechazó la interpretación del presidente del comité.

Medina respondió que “México rechaza la interpretación del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el alcance y la aplicación del artículo 34 de la Convención”.

“En México, la búsqueda de personas desaparecidas no se detiene. Reconocemos el dolor de las madres y familias buscadoras atender este delito es una prioridad nacional. El Estado Mexicano no consiente ni tolera la desaparición de personas. Cualquiera que sea su modalidad”, declaró el subsecretario.

El subsecretario expuso que el Estado mexicano instauró con asistencia de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos un grupo de expertos internacionales para revisar el Registro Nacional de desaparecidos.

Dijo que la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha permitido localizar a más de 16 mil personas durante 2026.

También informó que la cooperación internacional ha generado resultados en favor de las víctimas y sus familias.