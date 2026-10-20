Trabajadores del IMSS anuncian marcha para este miércoles 21 de octubre

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) agrupados en el Movimiento en Defensa de la Salud, Seguridad Social y Democracia Sindical refrendaron su demanda de aumento salarial de 10% y la exigencia de medicamentos e insumos que garanticen la atención.

En lo que denominaron “La Mañanera de la resistencia IMSS”, que se efectuó a un costado de Palacio Nacional, los manifestantes entregaron un pliego petitorio dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Dicho documento que fue recibido por el área de Atención Ciudadana de Presidencia de la República, incluyó los siguientes puntos:

Aumento salarial del 10%.

Dotación de material, equipo y personal para garantizar una atención médica oportuna y de calidad.

Régimen de jubilaciones y pensiones para todos los trabajadores.

No a las Afores.

Aumento en el presupuesto para la salud de al menos el 7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Modificaciones de la ley del Seguro Social que garantice su viabilidad financiera.

Eliminación de la ley Mordaza que reprime el derecho de la libre expresión de los trabajadores.

Destitución del secretario general del SNTSS Rafael Olivos Hernández y de su comité.

SÍ HABRÁ MARCHA

Tras reiterar que mañana miércoles realizarán una nueva marcha que partirá a las 15:00 horas del Centro Médico Nacional (CMN), los trabajadores expusieron en su escrito que la crisis del IMSS inició durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León.

“Bajo el gobierno de Ernesto Zedillo se inició su proceso de privatización y desmantelamiento con la creación de las Afores y la disminución de los recursos para la institución.

“Lo que ha dado lugar a la actual crisis en el IMSS. Crisis que se caracteriza por la disminución de la calidad y oportunidad en la atención médica, citas muy prolongadas en los diferentes niveles de atención, desabasto de medicamentos, material y equipo sobre cargas de trabajo, instalaciones en pésimas condiciones pérdida de poder adquisitivo de los salarios, y transferencias de la responsabilidad de las deficiencias del instituto a sus trabajadores”, señalaron.

Finalmente, exhortaron a la presidenta Claudia Sheinbaum a detener el desmantelamiento del IMSS.

“Considerando su interés por atender las demandas del pueblo mexicano, le exhortamos a que su gobierno efectúe los cambios en la política de salud y de seguridad social. Que ponga fin a su desmantelamiento y privatización para dar cumplimiento a la obligación que tiene el Estado Mexicano de cumplir con el artículo cuarto Constitucional y se recupere el carácter público solidario e integracional de la seguridad social”, destacaron.