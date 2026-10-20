Urge el presidente del comité de desapariciones que la ONU auxilie a México

El presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, Juan Pablo Albán, instó este martes a que la comunidad internacional considere con urgencia la posibilidad de ayudar a México, pero condicionó esa propuesta “si México así lo considerara necesario”.

Albán urgió a la ONU ayudar a México en cuanto a buscar a las personas desaparecidas, investigar las desapariciones y esclarecer la verdad, atender la crisis forense, y proteger a las víctimas y a sus familias.

Dijo que el comité afirma que existen “indicios bien fundados” de desapariciones forzadas “como crímenes de lesa humanidad” y de que esa práctica persiste.

Sin embargo, explicó que “esta decisión no constituye una decisión de responsabilidad internacional del Estado mexicano”. Por tanto, el propio discurso dice que esa decisión no determina dicha responsabilidad.

Señaló que “tampoco encontró el comité que existieran indicios fundados de la existencia de una política a nivel federal orientada a la comisión de desapariciones forzadas por una acción deliberada de las autoridades o su omisión”.

El comité, dijo, “reconoce los esfuerzos de las autoridades mexicanas, sin dejar de señalar problemas estructurales que requieren atención”.

Mencionó que recurrir a un artículo del comité para activar un “mecanismo preventivo excepcional de alerta que está concebido para movilizar la atención y cooperación internacional ante situaciones particularmente serias”.

Al hacerlo, “ahora le corresponde a esta Asamblea General considerar las oportunidades de movilización y de cooperación internacional y de apoyo que ofrece el procedimiento para auxiliar, si México así lo considerara necesario, en materia de búsqueda, investigación, esclarecimiento de la verdad, crisis forense, protección de las víctimas y sus familias”.

En su carácter de presidente del comité, Albán propuso concretamente y de manera personal “el compromiso de continuar cooperando con México mediante los procedimientos convencionales y de mantener un diálogo constructivo con México, con sus autoridades actuales y también con su sociedad civil”.