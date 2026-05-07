Buscan a seis adolescentes que escaparon de casa hogar del DIF en Oaxaca

Seis adolescentes cuentan con ficha de búsqueda de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) tras un reporte por el personal administrativo de la casa hogar del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Oaxaca, debido a la desaparición del grupo, el 6 de mayo pasado.

Al parecer los menores de edad, de entre 13 y 17 años, violaron la seguridad y la protección de la estancia, que se ubica en la colonia Miguel Alemán, al sur de la capital.

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas (DNOL) difunde las fotografías y señas particulares de los adolescentes, a través de sus canales institucionales y redes sociales.

Los chicos son Brayan Daniel (13), Diego (15), Catalina (15), Dylan Jazhiel (15), Esperanza (17) y Cecilia (17) quienes estaban a cargo del cuidado de la casa hogar del gobierno estatal.

La prioridad absoluta es localizar a los menores y garantizar que, una vez encontrados, sean reintegrados a un ambiente donde su seguridad y dignidad no estén vulnerados.

Se pide a la ciudadanía reportar cualquier dato de los menores a los números 800 00 77628 o al móvil 951 164 64 34.