Los Gobiernos de México y los Estados Unidos presentaron un programa para identificar, buscar y detener a criminales que han delinquido en ambas fronteras.

Autoridades del Sector de El Paso de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y la Oficina de Campo de El Paso de la CBP, presentaron esta iniciativa binacional que reúne a organismos policiales y gubernamentales de Estados Unidos y México.

En el evento se hizo la presentación oficial de los nuevos objetivos o delincuentes identificados a través de la iniciativa "Se Busca Información", un esfuerzo conjunto de las fuerzas del orden diseñado para recabar información pública que ayude a localizar y detener a personas buscadas por delitos graves y actos de violencia que afectan a comunidades en Chihuahua, Texas y Nuevo México.

La iniciativa reunió a funcionarios gubernamentales, altos mandos policiales y representantes de la comunidad.