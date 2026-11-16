Familiares de María Dolores Elizondo Gutiérrez, de 43 años, solicitan el apoyo de la población para localizarla, luego de que fuera reportada como desaparecida en el municipio de Apodaca, en Nuevo León.

De acuerdo con la información proporcionada, la mujer fue vista por última ocasión el pasado 14 de noviembre en la colonia Nova Apodaca.

Al momento de desaparecer vestía una sudadera gris con la imagen de un automóvil azul en el pecho, pants negro y sandalias color café.

Tiene tatuajes en los brazos y en el dedo anular

Entre sus características particulares destacan diversos tatuajes en ambos brazos, entre ellos diseños de rosas, unas tijeras y una firma.

También tiene tatuada la letra “L” en cursiva y un diseño de un dedo anular en la mano derecha. Además, se informó que padece ansiedad.

Ante esta situación, se solicita a cualquier persona que cuente con información sobre su ubicación que se comunique con la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) al 81 20 20 44 11 o con la Comisión Local de Búsqueda de Personas al 81 19 90 38 73.

Buscan a hombre de 61 años desaparecido en Cadereyta

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió un reporte de búsqueda para localizar a Roberto Pérez Carrera, de 61 años, quien fue visto por última vez el pasado 12 de noviembre en el municipio de Cadereyta Jiménez.

A través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y el Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), las autoridades solicitaron el apoyo de la ciudadanía para obtener información que permita dar con el paradero del hombre.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Roberto Pérez es de complexión delgada, mide aproximadamente 1.80 metros, es de tez blanca y calvo. Tiene ojos color café oscuro, boca grande y labios delgados.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de vestir negro, una playera de manga larga del mismo color y zapatos casuales cafés.

Entre los datos que destacan las autoridades se encuentra que el hombre padece hipertensión y diabetes, por lo que requiere atención médica.