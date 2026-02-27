Detienen a joven apodada Lady therian tras disturbio en Mérida | VIDEO

Una pelea se registró en Mérida durante una reunión de personas identificadas como parte de la comunidad therian, luego de que una joven irrumpiera en el evento y agrediera a varios asistentes. Según los reportes, la mujer lanzó huevos contra algunos participantes y golpeó a uno de ellos, lo que generó momentos de tensión y obligó a solicitar la intervención de la policía.

Los elementos de seguridad acudieron al lugar y aseguraron a la presunta agresora minutos después. Aunque se vivieron escenas de violencia, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.

La joven fue arrestada tras atacar a un participante caracterizado como perro, durante la reunión masiva convocada en la capital yucateca el sábado por la noche. Además de arrojarle croquetas y huevos, expresó abiertamente su rechazo hacia la comunidad, lo que derivó en una confrontación física con la persona que acompañaba al therian.

Entre gritos, la mujer se dirigió a los presentes con frases como: “¿Quieres croquetitas? ¿Se te antojan unas croquetitas? (...) ¿Quién está a favor de los therians?”, mientras decenas de curiosos observaban el encuentro en el Monumento a la Bandera.

‘Lady therian’ reaparece en redes sociales

Tras ser arrestada y viralizarse en plataformas digitales, la joven apodada en internet como ‘Lady therian’ reapareció en redes sociales para fijar su postura sobre los hechos ocurridos el pasado 21 de febrero. En su mensaje reconoció que “sí se pasó” durante la agresión, aunque aseguró que no se arrepiente de haber atacado al joven caracterizado como animal.

En su declaración también arremetió contra las personas que la acompañaban ese día, a quienes calificó de “hipócritas”, al sostener que ellos también querían golpear al participante del evento.

¿Qué son los therians?

El término therian se ha convertido en tendencia en México y en buena parte del mundo. Lo que comenzó como un fenómeno en foros digitales ahora se ha trasladado a espacios públicos, donde jóvenes se reúnen para compartir una identidad que los conecta simbólicamente con animales.

Los therians no creen literalmente ser animales, sino que expresan una identificación espiritual o emocional con ellos. Esta conexión se manifiesta en comportamientos, accesorios y gestos que evocan a distintas especies. Videos virales muestran a adolescentes con orejas y máscaras de animal en parques públicos, imitando movimientos felinos o caninos.

En Mar del Plata se abrió la primera escuela therian, dedicada a enseñar a vivir como cuadrúpedos, generando debate social y viralidad en redes. Especial

Reuniones therians en México

El fenómeno ha generado curiosidad y polémica. Para algunos, se trata de una moda juvenil; para otros, de una forma legítima de identidad cultural. Lo cierto es que el movimiento ha crecido en México, donde ya se han organizado reuniones en CDMX y otros estados. Estas convivencias, realizadas en plazas y universidades, buscan fortalecer lazos comunitarios y ofrecer un espacio seguro para quienes se identifican como therians.

La viralidad del fenómeno ha desatado también un “pánico moral”. En redes sociales, los therians han sido estigmatizados como una amenaza o desviación, aunque especialistas aclaran que se trata de una expresión simbólica y espiritual, no de un delirio colectivo.

Diferencias con furros y “puppys”

Una de las principales confusiones es la diferencia entre therians, furros y puppys. Aunque comparten ciertos elementos estéticos, sus motivaciones son distintas. Los therians se enfocan en la identidad espiritual y emocional; los furros forman parte de un fandom ligado a personajes antropomórficos y cultura pop; mientras que los puppys se relacionan con dinámicas sociales y, en algunos casos, con prácticas de rol.

La expansión del fenómeno en México refleja cómo las culturas digitales pueden trascender fronteras y convertirse en movimientos sociales. Plataformas como TikTok, Instagram y Reddit han sido clave para difundir la identidad therian, que ahora busca legitimarse en espacios físicos.