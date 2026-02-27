Pemex pierde 45 mil 202 mdp en 2025, deuda es la más baja en 11 años

Aun cuando Petróleos Mexicanos (Pemex) sigue recibiendo apoyos por parte del gobierno federal, cerró 2025, el primer año del gobierno de la presiente Claudia Sheinbaum, con una pérdida neta de 45 mil 202 millones de pesos.

En conferencia con inversionistas, Juan Carlos Carpio, director de Finanzas de la empresa, dijo que como parte de la estrategia con la que se busca sanear a la empresa, es que durante el año pasado se llevó a cabo un manejo de pasivos en coordinación con la Secretaría de Energía (Sener) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Nivel más bajo en 11 años

Esto permitió mejorar el perfil de vencimientos y sostuvo el flujo de pagos a la cadena de suministro por lo que deuda financiera se ubicó en 85.2 mil millones de dólares que no solo representó una disminución de 12.7% respecto al cierre de 2024, sino que es el nivel más bajo en once años.

La mandataria expresó que la recuperación de Pemex, en materia de Refinación, se logró luego de que en el periodo neoliberal se buscó acabar con la empresa petrolera. Cuartoscuro

El reporte financiero de la empresa, muestra que la pérdida de 45 mil 202 millones de pesos en 2025, tiene que ver con una disminución de 8.6% en las ventas, las cuales alcanzaron 1.528 billones de pesos, derivado de una caída de 22.3% en los ingresos por las ventas, principalmente de crudo en el mercado internacional.

A esto se suma una disminución en el costo de ventas internas, incluyendo el efecto del deterioro por 242.3 mil millones de pesos, así como a un incremento en el rendimiento por instrumentos financieros derivados por 49.2 mil millones de pesos; una mayor utilidad cambiaria que se ubicó en 499.6 mil millones de pesos; así como a disminución en impuestos y derechos a la utilidad en 95.1 mil millones.