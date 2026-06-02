Buen Gobierno logra inhabilitaciones de hasta 10 años contra servidores públicos

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que, como resultado de investigaciones realizadas por los Órganos Internos de Control en diversas dependencias federales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa impuso sanciones que incluyen inhabilitaciones de hasta 10 años, multas económicas, indemnizaciones y suspensiones a personas servidoras públicas por faltas administrativas graves.

De acuerdo con la dependencia, las investigaciones fueron desarrolladas en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Alimentación para el Bienestar (AliBien), la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde se obtuvieron pruebas que acreditaron diversas irregularidades.

En el IMSS, René B., jefe de oficina de Adquisición de Bienes y Contratos, fue inhabilitado por 10 años y deberá cubrir una indemnización de 2 millones 50 mil pesos por contratar consumibles de equipo de cómputo sin verificar su existencia en 2023. Asimismo, Karla E., oficial de personal, recibió una suspensión de 30 días por alterar sus registros de asistencia en 2022.

En AliBien, Carlos H., encargado de la Gerencia de Recursos Humanos, fue sancionado con una inhabilitación de 10 años y una multa de 235 mil pesos. José H., subgerente de Prestaciones, recibió una inhabilitación por el mismo periodo y una sanción económica de 131 mil pesos. Además, Iván C., encargado de la Gerencia de Adquisiciones, y José L., gerente de Personal, fueron inhabilitados por un año y deberán cubrir indemnizaciones de 11 mil pesos cada uno. Las sanciones derivaron de la autorización y pago de boletos de avión sin comprobar el gasto durante 2020 y 2021.

En la Sener, Marisela G., directora de Administración y Finanzas de la entonces Compañía Mexicana de Exploraciones, fue inhabilitada por 10 años y multada con 219 mil pesos por desviar recursos para la organización de un evento institucional en 2018.

Por su parte, en la SICT, Néstor F., subdirector de Normatividad y Servicios al Personal, recibió una inhabilitación de un año y una indemnización de 15 mil pesos por autorizar comisiones inexistentes a dos personas con el fin de evitar descuentos de nómina en 2023.

En el SAT, Carlos M., administrador de Auditoría Fiscal, fue suspendido por 60 días por emitir y notificar fuera de plazo una resolución relacionada con la cancelación de sellos de una empresa facturera, lo que provocó su anulación en 2019. Además, José M., auxiliar de Oficina, fue suspendido por 30 días por reproducir y almacenar en un equipo de cómputo oficial imágenes y videos con contenido sexual en 2022.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno señaló que las personas sancionadas tienen derecho a impugnar las resoluciones. En caso de que lo hagan, aseguró que defenderá las determinaciones con base en las investigaciones realizadas, las pruebas obtenidas y el marco legal aplicable.

La dependencia también invitó a la ciudadanía a denunciar conductas contrarias a los principios de legalidad, respeto e integridad a través del Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), disponible en https://sidec.buengobierno.gob.mx/.

Finalmente, la Secretaría reiteró su compromiso de combatir la corrupción, fortalecer la ética pública y promover la integridad en las instituciones, en concordancia con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.