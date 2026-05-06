En 2025 se registraron siete asesinatos y una desaparición de periodistas: Article  19

La violencia contra periodistas en México registró un repunte alarmante entre 2024 y 2025, de acuerdo con el más reciente informe de la organización internacional Artículo 19. El documento, titulado “Estructura del Silencio: censura, opacidad y vigilancia”, coloca al país como uno de los entornos más hostiles para el ejercicio periodístico en América Latina, con un incremento significativo en asesinatos, desapariciones y acoso judicial.

El informe revela que en 2025 se registraron siete asesinatos y una desaparición de periodistas, casi el doble de los cuatro homicidios documentados en 2024. Con estas cifras, México encabeza nuevamente la lista regional en agresiones letales contra comunicadores.

En 2025, México registró una desaparición y siete asesinatos de periodistas, encabezando nuevamente la lista regional”, señala el organismo, que advierte que en varios países analizados “la violencia alcanzó su expresión más extrema”.

Este incremento no es aislado, sino que forma parte de un contexto estructural donde la censura, la opacidad institucional y la vigilancia se han consolidado como prácticas recurrentes que afectan el derecho a la información.

Agresiones físicas y actores responsables

Más allá de los homicidios, el informe documenta un total de 53 ataques físicos contra periodistas en México durante 2025, una cifra considerablemente superior a la registrada en países como Guatemala (9 casos) y Honduras (10 casos).

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es la identificación de los principales responsables de estas agresiones. Según Artículo 19, el 31% de los ataques fueron perpetrados por funcionarios públicos, lo que evidencia un problema institucional profundo.

A estos les siguen actores privados (21%), fuerzas de seguridad civil (17%) y, en menor medida, el crimen organizado (7%). Este patrón sugiere que la violencia contra la prensa no solo proviene de estructuras criminales, sino también de instancias del propio Estado y del sector privado, lo que agrava el panorama de impunidad.

Geografía de la violencia

Los homicidios de periodistas se concentraron en entidades con altos niveles de violencia y presencia del crimen organizado, como Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero y Sonora.

Estas regiones comparten características estructurales como disputas territoriales entre grupos delictivos, debilidad institucional y altos índices de impunidad, factores que incrementan el riesgo para quienes ejercen el periodismo.

El informe también advierte sobre el crecimiento del acoso judicial como herramienta de hostigamiento. En 2025, México alcanzó un récord con 153 casos documentados, consolidándose como la segunda forma más frecuente de agresión contra la prensa.

El abuso del poder público se consolidó como el segundo mecanismo de hostigamiento […] y como la tendencia de mayor crecimiento documentada por Artículo 19 en el país”, subraya el reporte.

Al cierre del año, 67 periodistas y medios de comunicación enfrentaban procesos legales, distribuidos en 29 casos electorales, 17 penales, 13 civiles y ocho administrativos. Esto implica que, en promedio, cada seis días se inició un proceso legal contra un comunicador, una dinámica que limita el ejercicio libre del periodismo mediante presión institucional.

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