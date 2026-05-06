Nuvoil lanza el Programa GEN-IA para integrar inteligencia artificial generativa en la operación de gas natural

Nuvoil, compañía mexicana especializada en infraestructura para el aprovechamiento del gas natural, arranca el despliegue de herramientas de inteligencia artificial generativa para el 22% de sus más de 600 colaboradores en el marco de su Programa GEN-IA.

El programa, impulsado desde la dirección general del Grupo, también desarrolla cinco agentes especializados en gestión, mantenimiento de infraestructura, interacción con clientes y retroalimentación operativa. La iniciativa se concentra primero en la unidad de gas natural y se extenderá al resto de la compañía a lo largo del año.

Cuatro principios articulan su funcionamiento: la inteligencia artificial como asistente para potenciar el trabajo de las personas y no para sustituirlas; autonomía del colaborador con responsabilidad sobre los resultados; aprendizaje entre pares a través de la Comunidad GEN-IA, una red interna de embajadores y líderes de adopción, y desarrollo de agentes asesorado por el área de Tecnologías de la Información

“Queremos seguir impulsando nuestro papel como pioneros en la innovación de los servicios de gas natural y energía. Por eso estamos apostando de manera decidida por explorar el potencial de la inteligencia artificial generativa”, mencionó Mudar Jamal Eddin, Director de Ingeniería de Grupo Nuvoil.

Nuvoil opera el 90% de sus proyectos en regiones rurales y lleva más de dos décadas desarrollando infraestructura propia de transmisión de datos en campo. Sobre esa base se integran hoy las capacidades de inteligencia artificial en mantenimiento, gestión y operación de los servicios que la compañía brinda a sus clientes.

Esta iniciativa se implementa en un momento en que el gas natural genera más del 60% de la electricidad del país y la demanda eléctrica nacional crece cerca de 2.5% anual, según la Secretaría de Energía. En ese contexto, las herramientas de IA aplicadas a procesos operativos contribuyen a anticipar fallas, fortalecer el mantenimiento y sostener la continuidad del suministro que requieren hogares, industria y servicios.

El 72% de las organizaciones ya utiliza inteligencia artificial en al menos una función de negocio, frente a 55% el año previo, según el McKinsey Global Survey on AI 2024.

Con casi tres décadas al frente de los proyectos energéticos más complejos del país, Nuvoil suma la inteligencia artificial generativa al aprovechamiento del gas natural: no como una apuesta tecnológica, sino como una exigencia de operación.