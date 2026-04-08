SEP ha dispersado más de 34 mil millones de pesos en becas a 12.8 millones de estudiantes

Por Laura Toribio

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha dispersado 34 mil 109 millones de pesos correspondientes al pago de los dos primeros bimestres del año de las Becas para el Bienestar, en beneficio de 12.8 millones de estudiantes en todo el país.

El titular de la SEP, Mario Delgado informó que estos recursos corresponden a los programas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con los que se busca evitar la deserción escolar y garantizar el acceso a la educación.

Durante un balance sobre el avance en la dispersión de apoyos, el funcionario destacó que el objetivo es que ningún estudiante se quede sin recibir este respaldo económico.

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Como parte de estas acciones, también se revisó la entrega de la beca Gertrudis Bocanegra en Michoacán, destinada a apoyar el transporte de estudiantes de educación superior, la cual beneficia a 41 mil 887 universitarios con una inversión de 79.5 millones de pesos.

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Asimismo, la SEP informó que mantiene coordinación con distintas instancias del Estado mexicano para ampliar la cobertura educativa, tanto en el país como en el extranjero. En este sentido, trabaja con el Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior para atender a connacionales mediante estrategias como el intercambio de docentes y la distribución de libros de texto gratuitos.

De igual forma, la dependencia impulsa un plan de inversión en infraestructura educativa que contempla la rehabilitación, mantenimiento y construcción de nuevos planteles de bachillerato, con el fin de ampliar las oportunidades de acceso para jóvenes en todo el país.