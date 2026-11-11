Beca Benito Juárez: registro para Margarita Maza cierra el 15 de noviembre

Estudiantes del Bachillerato Nacional Margarita Maza tienen hasta el próximo domingo 15 de noviembre para solicitar la Beca Benito Juárez 2026, programa federal que otorga un apoyo de mil 900 pesos bimestrales a jóvenes de educación media superior.

El periodo de incorporación comenzó el martes 10 de noviembre y está dirigido exclusivamente a quienes están inscritos en esta modalidad educativa y no reciben otra beca federal con el mismo propósito.

El recurso se deposita mediante la tarjeta del Banco del Bienestar durante los cinco bimestres del ciclo escolar. Su objetivo es contribuir a que las y los jóvenes continúen sus estudios y concluyan el bachillerato.

La convocatoria establece que quienes ya reciben la Beca Benito Juárez no necesitan realizar nuevamente el registro. Para los demás aspirantes, el trámite es gratuito y debe completarse en línea a través del portal oficial de Becas Bienestar.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a estudiantes inscritos en el Bachillerato Nacional Margarita Maza que no cuenten con otro apoyo federal destinado al mismo objetivo.

Para iniciar el procedimiento, los aspirantes necesitan tener su CURP certificada, la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del plantel donde estudian y un comprobante de domicilio digitalizado con una antigüedad máxima de tres meses.

También deben contar con un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico vigentes, ya que estos medios serán utilizados para recibir información sobre la solicitud y las siguientes etapas del programa.

En el caso de los estudiantes menores de edad, será necesario incorporar los datos de su madre, padre, tutora o tutor, incluida su CURP certificada y una identificación oficial vigente en formato digital.

¿Cómo registrarse a la Beca Benito Juárez?

El trámite se realiza por internet y requiere una cuenta de Llave MX, herramienta de identidad digital del Gobierno de México.

Los estudiantes deben ingresar al portal oficial de la Beca Benito Juárez, iniciar sesión con su cuenta y completar los datos personales y escolares que solicite la plataforma. Quienes todavía no tengan Llave MX deberán crear una antes de comenzar la solicitud.

Posteriormente, tendrán que proporcionar la información de contacto y adjuntar los documentos requeridos. Los aspirantes menores de edad también deberán registrar los datos de su responsable legal.

Al terminar la captura, es indispensable descargar y guardar el comprobante de registro, documento que acredita que la solicitud fue enviada para su revisión, pero que no representa la incorporación automática al padrón de beneficiarios.

Las autoridades recomiendan revisar cuidadosamente la información antes de finalizar el procedimiento, particularmente la CURP, la CCT, el correo electrónico y el número telefónico.

El plazo para completar la solicitud vence el domingo 15 de noviembre de 2026, por lo que los estudiantes interesados deben realizar el trámite antes del cierre de la convocatoria.

Adolescentes muestran su Beca Benito Juárez de Educación Media Superior. Cuartoscuro

¿Qué pasa después de solicitar la beca?

Una vez enviado el registro, Becas Bienestar revisará los datos proporcionados para determinar si el estudiante cumple con las condiciones de incorporación.

Los aspirantes deberán mantenerse atentos a los avisos que reciban en el correo electrónico y el teléfono registrados, además de consultar los canales oficiales para conocer el estado de su solicitud.

Si la incorporación es aprobada, recibirán indicaciones para obtener su tarjeta del Banco del Bienestar, instrumento mediante el cual se depositará el apoyo de mil 900 pesos cada dos meses.

La entrega del plástico corresponde a una etapa posterior a la validación. Por ello, los beneficiarios deberán acudir al lugar, fecha y horario que indiquen las autoridades, con la documentación solicitada.

Una vez que reciban y activen la tarjeta conforme a las instrucciones del programa, podrán disponer de los depósitos correspondientes.

¿Qué es el Bachillerato Nacional Margarita Maza?

El Bachillerato Nacional Margarita Maza es una modalidad educativa creada en 2026 por el Gobierno de México para jóvenes que concluyeron la secundaria y buscan continuar sus estudios de nivel medio superior.

Su modelo combina actividades presenciales en los planteles con el uso de una plataforma digital disponible las 24 horas, con el propósito de ampliar las alternativas de formación académica.

Las y los estudiantes inscritos en esta modalidad pueden acceder a la Beca Benito Juárez, siempre que cumplan con los requisitos establecidos y superen el proceso de validación.

El apoyo económico busca contribuir a la permanencia escolar y reducir las dificultades económicas que pueden enfrentar los jóvenes durante su formación en el bachillerato.