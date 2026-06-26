Banda de peruanos y mexicanos robaba a turistas del Mundial; ya cayeron

Una banda operada por dos peruanos y dos mexicanos que presuntamente se dedicaban a robar a turistas que acuden al Mundial fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey.

Labores de investigación de la corporación, en colaboración con hoteleros de la ciudad, permitieron la captura de los presuntos delincuentes que se dedicaban a sustraer bolsas de mano y mochilas al interior de restaurantes.

Los oficiales dieron seguimiento a una denuncia emitida en un “chat” de administradores de los hoteles que informaron de la llegada de este grupo delictivo.

Los detenidos fueron identificados como Lourdes Natalia N, de 50 años y Jorge Humberto R, de 68 años; ambos originarios del Perú, además de Richard Alcides U, de 57 años, y José Juan H, de 77 años, de la Ciudad de México.

Entre los detenidos está una mujer peruana, identificada como Lourdes Natalia "N", de 50 años. Especial

El Comisario de la corporación, Eduardo Sánchez Quiroz, informó que los ciudadanos extranjeros ya recuperaron sus pertenencias.

“Aquí lo importante es que los ciudadanos extranjeros a los que les robaron sus pertenencias, pues ya les fueron entregadas y esos sujetos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía para que se proceda conforme a derecho”, precisó.

El funcionario enfatizó que Monterrey cuenta con la inteligencia, cámaras, equipo y gente preparada para frenar a quienes cometen ilícitos. “Para que cuando cometan un ilícito en estos días del Mundial o después del Mundial siempre podremos nosotros dar con ellos”, aseguró.

En sus robos, la banda usó dos vehículos rentados que fueron detectados, así como sus lugares de residencia en la capital del país, su lugar de hospedaje y el sitio donde escondían los artículos robados.

Al momento de la detención a los presuntos también se les decomisaron 17 bolsas con una hierba verde y seca aparentemente marihuana. Durante las indagatorias se les relacionó con una serie de robos de bolsas de mano y mochilas de turistas.