Robo de celulares, el delito más denunciado durante el Mundial

El robo de celulares es el delito más denunciado durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Nuevo León, al concentrar 15 de las 33 querellas que ha recibido la Fiscalía General de Justicia del Estado desde el inicio de la justa deportiva.

La autoridad estatal contabilizó siete denuncias por robo de celular en el Fan Fest, tres en el estadio y cinco en lugares ajenos a los recintos mundialistas, dando un total de 15 casos.

De las 19 denuncias restantes, una fue por abuso de confianza, una por abuso de autoridad, una por amenazas, una por lesiones, una por lesiones, una por extorsión, una por daño en propiedad ajena relacionado con una maleta en el aeropuerto y 10 por fraudes de venta de boletos.

El fiscal general, Javier Flores Saldívar, detalló que seis denuncias por diferentes delitos fueron presentadas por hechos ocurridos dentro del Estadio Monterrey, mientras que otras 11 se registraron en el FIFA Fan Festival en el Parque Fundidora.

Flores Saldívar detalló que “son 33 denuncias en total desde el inicio del Mundial y queremos resaltar que todos los incidentes registrados han sido menores, es decir, delitos de bajo impacto. Se han recuperado varios celulares reportados como robados y se ha logrado localizar a personas extraviadas, por lo que consideramos positiva la actuación de la Fiscalía y de las demás autoridades involucradas en el evento”.

El vicefiscal de Control y Desarrollo, Alejandro Carlín, explicó que una parte importante de los reportes por robo de celulares tiene relación con objetos olvidados en vehículos de aplicación.

Indicó que en varios casos los usuarios aseguraron haber intentado recuperar sus pertenencias directamente con los conductores sin éxito, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades.

Explicó que “hay casos de personas que olvidaron sus objetos personales en vehículos de aplicación y posteriormente reportaron que no pudieron recuperarlos. La Agencia Estatal de Investigaciones realizó las indagatorias correspondientes para localizar a los conductores y, en algunos casos, fue posible recuperar los artículos”.

Carlín agregó que cuando los hechos denunciados ocurrieron fuera del estado, la Fiscalía de Nuevo León recibió los reportes y posteriormente los remitió a las autoridades competentes para continuar con las investigaciones.

Las autoridades también informaron que las denuncias presentadas por visitantes extranjeros han sido principalmente por robos de celulares y algunas agresiones menores.

La mayoría de las denuncias de visitantes extranjeros están relacionadas con robo de celulares. También existe el caso de una persona que reportó una agresión menor. Todas las carpetas continúan integrándose y las investigaciones siguen en curso”, señaló el vicefiscal.

Las autoridades explicaron que existe una coordinación nacional en materia de seguridad para atender cualquier incidente relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

En este esquema participan la Secretaría de Seguridad federal, la Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados sede, con el objetivo de compartir información y dar seguimiento a las denuncias que involucren a visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo.