Localizan restos de Roxana Guzmán en un rancho 

COATZACOALCOS, Ver.- La Fiscalía General de la República detuvo a José del Carmen N alias Delta 7, por estar presuntamente involucrado en el secuestro de la periodista Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, ocurrido en el municipio de Nanchital.

Presuntamente, el detenido habría confesado dónde fue asesinada la comunicadora, quien fue sacada de su domicilio de una manera violenta el pasado martes 2 de junio, a las 6:30 de la mañana.

Las autoridades iniciaron un operativo desde la noche del jueves, que culminó con la detención de José del Carmen N.

Durante la madrugada se llevaron a cabo diligencias para ubicar el cadáver de la periodista en un rancho del municipio de Moloacán, municipio ubicado a 24 kilómetros de Nanchital.

Presuntamente, José del Carmen N fue identificado a partir del vídeo exhibido por la familia de Roxana Guzmán, de cuando es sacada violentamente de su domicilio. En él se observa el rostro del jefe policiaco. También fue identificado por los tatuajes.

Mientras tanto, la mañana del viernes las autoridades continuaban en los operativos y además de la detención de una comerciante del mercado municipal, identificada como Beatriz N, se informó que fue detenido el comandante de la policía municipal de Ixhuatlán del Sureste y tres policías a su mando, quienes presuntamente podrían estar involucrados con el caso de la periodista Roxana Guzmán.

No obstante, en un comunicado, el ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste señala que no han recibido información sobre los motivos de la detención de los elementos policiacos, pero que confía en que las actuaciones de la autoridad serán con estricto apego a la legalidad.

Nanchital, Ixhuatlán del Sureste y Moloacán, son municipios prácticamente conurbados que integan la región metropolitana de Coatzacoalcos.