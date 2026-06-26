Última Hora Impreso de hoy

El pato Merlín ya es una marca registrada y pertenece a sus dueños 

La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgaron el título de registro de marca para la denominación "Pato Merlín" a Karla Ivette Gómez López

Por: Andrés Mendoza

La marca "Pato Merlín" tiene registro oficial y exclusividad comercial en México.
La marca "Pato Merlín" tiene registro oficial y exclusividad comercial en México.Especial

La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) completaron el proceso de entrega del título de registro de marca correspondiente a la denominación "Pato Merlín".

El documento reconoce a Karla Ivette Gómez López como la titular del signo distintivo, tras el desahogo de los procedimientos de evaluación técnica y legal correspondientes.

A partir de esta resolución, la propietaria cuenta con el derecho de exclusividad para el uso y explotación de la marca dentro de la República Mexicana, conforme a las disposiciones normativas vigentes.

Karla Ivette Gómez López obtuvo la titularidad de "Pato Merlín" ante el IMPI.
Karla Ivette Gómez López obtuvo la titularidad de "Pato Merlín" ante el IMPI.Especial

Al entregar la constancia a la familia propietaria, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que todas las solicitudes de registro de marca son sometidas a un procedimiento de análisis técnico y jurídico, con el objetivo de garantizar certeza, legalidad y transparencia en la protección de los derechos de propiedad industrial en México.

El trámite faculta a la titular para emprender acciones ante el IMPI en caso de detectar el uso no autorizado de elementos idénticos o semejantes en grado de confusión por parte de terceros.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, señaló que “es un hecho público y notorio que el pato Merlín es una mascota de la familia de Karla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”, destacando la relevancia de reconocer y proteger los signos distintivos conforme a derecho.

Temas: