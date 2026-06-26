El pato Merlín ya es una marca registrada y pertenece a sus dueños 

La Secretaría de Economía y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) completaron el proceso de entrega del título de registro de marca correspondiente a la denominación "Pato Merlín".

El documento reconoce a Karla Ivette Gómez López como la titular del signo distintivo, tras el desahogo de los procedimientos de evaluación técnica y legal correspondientes.

A partir de esta resolución, la propietaria cuenta con el derecho de exclusividad para el uso y explotación de la marca dentro de la República Mexicana, conforme a las disposiciones normativas vigentes.

Karla Ivette Gómez López obtuvo la titularidad de "Pato Merlín" ante el IMPI. Especial

Al entregar la constancia a la familia propietaria, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que todas las solicitudes de registro de marca son sometidas a un procedimiento de análisis técnico y jurídico, con el objetivo de garantizar certeza, legalidad y transparencia en la protección de los derechos de propiedad industrial en México.

El trámite faculta a la titular para emprender acciones ante el IMPI en caso de detectar el uso no autorizado de elementos idénticos o semejantes en grado de confusión por parte de terceros.

El director general del IMPI, Vidal Llerenas, señaló que “es un hecho público y notorio que el pato Merlín es una mascota de la familia de Karla Ivette Gómez, a quien pertenece la marca”, destacando la relevancia de reconocer y proteger los signos distintivos conforme a derecho.