Altas temperaturas y emociones intensas: la importancia de mantenerse hidratado durante eventos deportivos masivos

Durante eventos deportivos masivos, tanto jugadores como aficionados pueden estar expuestos a altas temperaturas, humedad y largos periodos de actividad física o emocional.

En lo que va de la temporada de calor 2026, la Secretaría de Salud ha notificado 820 casos de golpe de calor, deshidratación y otras afectaciones relacionadas con temperaturas extremas, además de 25 defunciones en México.

Ciudad de México, xx de junio de 2026. Los grandes eventos deportivos reúnen a miles de personas que comparten la emoción de cada jugada dentro y fuera de la cancha. Sin embargo, además de la pasión por el deporte, estos encuentros suelen desarrollarse bajo condiciones que pueden representar un reto para la salud, especialmente cuando coinciden con altas temperaturas, humedad y periodos prolongados de exposición al aire libre.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), las temperaturas extremas pueden agravar afecciones preexistentes y aumentar el riesgo de enfermedades relacionadas con el calor. Entre ellas, el golpe de calor destaca como una emergencia médica potencialmente mortal que requiere atención inmediata. A nivel mundial, se estima que entre 2000 y 2019 ocurrieron aproximadamente 489 mil muertes anuales asociadas a la exposición al calor.

En México, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha advertido que la actual temporada combina olas de calor con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius en distintas regiones del país, así como altos niveles de humedad que dificultan la capacidad natural del cuerpo para regular su temperatura. De esta manera, la SSA ha notificado 820 casos de afectaciones a la salud relacionadas con temperaturas extremas y 25 defunciones en lo que va de la temporada de calor 2026.

Excélsior

Ante este panorama, especialistas señalan que la hidratación juega un papel fundamental para ayudar al organismo a mantener funciones esenciales como la regulación térmica, especialmente durante jornadas prolongadas que implican actividad física, caminatas extensas, exposición solar o incluso momentos de alta intensidad emocional, siendo los electrolitos orales una excelente herramienta para mantenerse hidratado.

"Existe la percepción de que los riesgos asociados al calor durante un evento deportivo afectan principalmente a los atletas. Sin embargo, los aficionados también pueden experimentar pérdidas importantes de líquidos al permanecer durante varias horas en espacios concurridos, bajo el sol o en ambientes con altas temperaturas. Mantener una hidratación adecuada antes, durante y después de estos eventos es una medida sencilla pero fundamental para proteger la salud", destacó (NOMBRE).

Los especialistas recomiendan prestar atención a señales como sed intensa, cansancio excesivo, dolor de cabeza, mareo, irritabilidad o dificultad para concentrarse, ya que pueden indicar un estado de deshidratación. Asimismo, la OMS señala que niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas requieren vigilancia especial debido a su mayor vulnerabilidad frente a las altas temperaturas.

Excélsior

Además de consumir líquidos de manera constante como los electrolitos orales, se recomienda utilizar ropa ligera, buscar espacios con sombra o ventilación adecuada, evitar la exposición prolongada al sol en las horas de mayor intensidad y reconocer oportunamente cualquier síntoma relacionado con el agotamiento por calor.

En esta línea, organismos internacionales como la Organización Meteorológica Mundial advierten que fenómenos como El Niño seguirán intensificando las temperaturas globales y favoreciendo eventos climáticos extremos, especialistas coinciden en que la prevención y la hidratación adecuada se vuelven herramientas fundamentales para proteger la salud. Frente a escenarios de calor extremo, cambios bruscos de temperatura y alta humedad, adoptar medidas oportunas puede marcar la diferencia para reducir riesgos y preservar el bienestar.