Cae estafador que rentaba palco por 450 mil pesos en el Azteca

En el Estado de México fue detenido un sujeto, identificado como Brian Isaí “N”, quien presuntamente estafó a una persona con 450 mil pesos para el uso de un palco en el Estadio Ciudad de México, para presenciar varios partidos del Mundial.

La captura estuvo a cargo de la Fiscalía General de Quintana Roo, con la colaboración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ya que fue ubicado en el municipio de Zumpango.

Los sucesos por los que Brian Isaí “N” es investigado, ocurrieron a partir del 1 de mayo, cuando la víctima, del sexo masculino tuvo conocimiento de una oferta para la renta de un palco en el estadio Ciudad de México, desde el cual podría presenciar partidos del Mundial de Futbol por un monto de 450 mil pesos”.

Foto: Especial

Para formalizar el contrato, ambas partes acudieron el 6 de mayo a Notaría Pública Número 12, en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, en donde se hicieron tres pagos por 150 mil pesos, por medio de una terminal bancaria.

Según el contrato establecido, los boletos se le entregarían a la víctima una semana antes de la inauguración del encuentro deportivo; sin embargo, esto no ocurrió, pese a la insistencia del afectado, quien solo recibía excusas para no entregarle sus boletos, solo se limitó a enviarle fotografías y videos del supuesto palco rentado, material que resultó insuficiente para acreditar el servicio contratado.

Tras las primeras investigaciones por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a Delitos Patrimoniales, fue posible establecer que la cuenta a la que se transfirió el dinero, está relacionada con Brian Isaí “N”, quien posteriormente fue identificado como representante de la empresa involucrada”.

También se estableció que el 8 de junio, tres días antes de la inauguración del Mundial, fue la última vez que el detenido respondió los mensajes de la víctima, en donde se comprometió a enviarle los boletos, lo cual nunca ocurrió y mejor se dio a la fuga.

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Agentes de la fiscalía de Quintana Roo localizaron al acusado en el Estado de México, por lo que solicitaron la orden de aprehensión en su contra, para su posterior traslado a le entidad donde fue denunciado.

El detenido fue puesto a disposición de la autoridad que lo requirió, para que en el término constitucional previsto resuelva su situación jurídica, conforme a derecho.