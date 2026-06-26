Malo sería que Gertz Manero no transparentara patrimonio: Sheinbaum

Luego de que se diera a conocer la millonaria declaración patrimonial del ex fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, la Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que fue transparente y “que sería malo si Alejandro Gertz Manero no declarara su patrimonio”.

“Él lo declaró, la información viene de una declaración de él de su patrimonio, y él dice que su patrimonio viene de su familia, de lo que él ha adquirido.



Él fue transparente y declaró su patrimonio.



Es su patrimonio, y él lo declaró, hay total transparencia por parte de él de su patrimonio, malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara, es un patrimonio que él declara y que él tiene", consideró.

De acuerdo a la información pública, el ex fiscal general compró un auto Rolls Royce pagado al contado en 2 millones 700 mil pesos, además de tener 13 bienes inmuebles, de los cuales 3 superan un monto de 40 millones de pesos.