Banco Mundial expresa interés en Plan México

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, quien manifestó el interés de participar en el Plan México.

Mediante su cuenta oficial de X, la Jefa del Ejecutivo aseguró que la economía nacional avanza con certidumbre y confianza.

“En Palacio Nacional, recibí al presidente del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, y a su equipo, quienes expresaron interés en participar en el Plan México. Nuestra economía avanza con certidumbre y confianza”, señaló.

La Jefa del Ejecutivo expuso que durante el encuentro, el organismo multilateral expresó su firme interés en participar activamente en la estrategia económica del Plan México.

Previamente, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum había anunciado que recibiría a Ajay Banga para dialogar sobre un nuevo marco de colaboración vinculado con el Plan México.

La titular del Ejecutivo explicó que el Banco Mundial ha trabajado principalmente con la Secretaría de Hacienda en esquemas de financiamiento para empresas privadas y proyectos que impulsen la producción y el empleo.

“A las cuatro de la tarde lo recibo. Ha estado trabajando con la Secretaría de Hacienda de México, principalmente en el esquema que ellos tienen de préstamos a empresas privadas para el desarrollo de ciertas políticas", refirió.