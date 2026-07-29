"Faltaron controles suficientes": Sheinbaum sobre irregularidades en examen de la UNAM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que la UNAM no puso “controles suficientes” en el examen que aplicó por primera vez completamente virtual para ingresar a alguna de las licenciaturas que ofrece tras detectarse irregularidades que llevaron a que la máxima casa de estudios suspendiera las inscripciones y conformara un comité técnico para evaluar la prueba.

“Aplicaron un examen donde a lo mejor no pusieron, de acuerdo con el uso hoy de la tecnología y de la Inteligencia Artificial, pues los controles suficientes para que no se pudiera hacer alguna trampa”, dijo la mandataria en su conferencia de prensa en la que reiteró el apoyo de su gobierno si es que lo solicita la UNAM.

Sheinbaum Pardo aseguró que en esta situación con el examen de la UNAM no cree que haya habido mala intención de nadie, sino simplemente un control deficiente durante la aplicación de la prueba y es que de acuerdo con lo publicado hoy por Excélsior, por cada 150 aspirantes hubo un sólo supervisor.

"118 aciertos no fue suerte, fue esfuerzo" , señalan manifestantes frente a la Torre de Rectoría. Uno de los grupos de aspirantes solicita a la Universidad validar los puntajes de quienes no cometieron irregularidades durante la prueba virtual. Cuartoscuro

El contrato con Territorium Life acotó la vigilancia humana sobre 158 mil 712 aspirantes, en donde cada uno de los supervisores debía monitorear en tiempo real alertas, audios y transmisiones de video generadas por este número de estudiantes.

Sheinbaum pide celeridad a la UNAM

La presidenta reiteró su solicitud para que la UNAM resuelva lo antes posible lo respectivo al examen para ingreso a la licenciatura para dar certidumbre a los miles de aspirantes que aplicaron para la prueba y los cuales se han separado en diversos grupos.

Un grupo de aspirantes pide que se cancele el examen y se repita de forma presencial, otro solicita que sea hasta el próximo proceso de selección que la prueba ya no sea en línea y sólo en persona, mientras que otro más pide revisar las cancelaciones pese a tener un buen puntaje.

“Lo que tiene que resolver la uNAM por el propio prestigio de la universidad y para certidumbre de los jóvenes es cómo se resuelve este problema hoy y hacerlo lo más pronto posible”, comentó la mandataria.

Agregó que debe resolverse lo antes posible esta situación para que la propia UNAM no caiga en una falta de reconocimiento, pues resaltó que se trata de una gran institución, la cual “tenemos que cuidar ente todos como país".

Sheinbaum Pardo dijo que la UNAM cuenta con el apoyo del gobierno si es que lo solicita y señaló que también su administración ofrece apoyo a los estudiantes a través de otras opciones universitarias para cursar la licenciatura.

Si hay fraude, que la UNAM tome medidas

La mandataria señaló que si es que la UNAM detecta que hubo un fraude en la aplicación del examen en línea para licenciatura debe tomar medidas desde la propia institución como penalmente si es que la trampa fue a una escala mayor.

"Si ellos consideran que hay un fraude mayor y que incluso es un caso penal ahí están las instituciones para que lo lleven. Lo importante hoy es darle la certidumbre a los jóvenes que aplicaron o que hicieron el examen para entrar a la UNAM. Nosotros buscar todos los mecanismos para que todos los jóvenes tengan una opción para estudiar una licenciatura , todos aquellos que lo deseen y generar las condiciones para que esto no vuelva a ocurrir”, puntualizó.