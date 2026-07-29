La evolución de los medios exige un marco regulatorio moderno: Norma Solano

La consulta pública sobre los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias busca establecer un procedimiento claro para que radio y televisión atiendan las quejas de sus públicos, sin imponer mecanismos de censura ni nuevas obligaciones fuera de la ley, aseguró Norma Solano, comisionada presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

En entrevista con David Páramo para Imagen Radio, la funcionaria explicó que el proceso de consulta permanecerá abierto hasta el 21 de agosto y está dirigido tanto a concesionarios como a instituciones, organizaciones y, principalmente, a las audiencias.

Estos lineamientos no están generando nuevos derechos; simplemente reúnen en un catálogo los derechos que ya están previstos en la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión", afirmó. Catálogo de derechos y defensoría de las audiencias

Solano detalló que los lineamientos contemplan cuatro ejes principales. El primero es un catálogo con derechos ya reconocidos por la legislación, entre ellos recibir información veraz, distinguir entre información y opinión, identificar contenidos comerciales, garantizar accesibilidad mediante subtitulaje y Lengua de Señas Mexicana, respetar los horarios de programación, mantener niveles uniformes de audio entre programas y publicidad, proteger el interés superior de la niñez y evitar contenidos discriminatorios.

El segundo eje establece que cada medio de comunicación deberá contar con una persona defensora de las audiencias, responsable de recibir quejas, sugerencias y observaciones del público, analizarlas y, en caso de detectar una vulneración a los derechos de las audiencias, emitir recomendaciones al concesionario.

Es un mecanismo para que las personas se comuniquen con los medios, sean atendidas y, en su caso, la defensoría pueda recomendar corregir, rectificar o aclarar alguna situación", explicó.

Asimismo, los lineamientos contemplan la adopción de códigos de ética y un procedimiento uniforme para atender las inconformidades de las audiencias. Rechaza que exista censura

Ante los cuestionamientos sobre las críticas de la industria de la radio y la televisión, que ha señalado posibles riesgos de censura y retrocesos democráticos, Solano rechazó esa interpretación.

Son derechos que ya están en la ley y lo que hacen los lineamientos es habilitarlos con un procedimiento claro, transparente y en igualdad de circunstancias para todos", sostuvo.

La comisionada afirmó que la intención es sistematizar prácticas que muchos medios ya realizan y dar certeza tanto a concesionarios como a las audiencias sobre la forma en que se atenderán las quejas. La consulta permanece abierta

Solano destacó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones mantiene abierto el diálogo con la industria durante el periodo de consulta pública y aseguró que las propuestas podrán ajustarse con base en las observaciones recibidas.

Recordó que el propio comunicado emitido por la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) reconoció el mandato regulatorio y descartó que exista censura.

El diálogo está abierto. Hay temas que les preocupan y queremos construir una herramienta que sea operable, clara y útil para las personas y para los medios", señaló.

Finalmente, insistió en que el objetivo es construir reglas aplicables que permitan a las audiencias ejercer sus derechos sin convertir el trabajo cotidiano de los medios en un proceso burocrático.