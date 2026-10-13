Depresión 21-E se forma en el Pacífico y será el huracán 'Trudy'; 'Simón' acecha Sinaloa

El fenómeno de El Niño llevó a la formación de la depresión tropical 21-E en el Pacífico mexicano la mañana de este martes. El sistema se encuentra bajo vigilancia debido a que los pronósticos apuntan a que se fortalecerá rápidamente para convertirse en el huracán Trudy el viernes.

Este nuevo fenómeno se suma a la actividad ciclónica de la región, donde el huracán Simón continúa activo de manera simultánea en el occidente de México. Las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil ya se encuentran en alerta por el potencial de lluvias y vientos intensos.

Depresión tropical 21-E y su rápida evolución hacia el huracán Trudy

La depresión tropical, que se originó en las cálidas aguas del Pacífico favorecida por las condiciones térmicas asociadas al fenómeno de El Niño, se ubica frente a las costas de Oaxaca y Guerrero. De acuerdo con el SMN, a las 9:30 horas el sistema se localizaba a:

650 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca.

870 kilómetros del sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

Actualmente la depresión tropical presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora; se desplaza hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

Pronóstico de la trayectoria de la depresión que se convertirá en el huracán 'Trudy'. SMN

De depresión a huracán mayor

El SMN alertó que la recién formada depresión tropical se fortalecerá en el mar y se prevé que se intensifique rápidamente y alcance la categoría de huracán mayor con el nombre de Trudy para el viernes, mientras bordea las costas nacionales.

La amplia circulación de este fenómeno reforzará de manera inmediata las lluvias en el sur y sureste del país, afectando principalmente a los estados de:

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Huracán Simón continúa activo frente a Sinaloa y Nayarit

El huracán Simón, que hizo un cambio en su trayectoria, se mantiene en categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson, frente a las costas de Sinaloa y Nayarit, aunque con un desplazamiento lento.

De acuerdo con las proyecciones del SMN, Simón permanecerá semiestacionario durante los próximos dos días en esta región del Pacífico; y, al ser un sistema compacto y con poco desplazamiento, no se espera que genere efectos significativos en las costas de México, a excepción del oleaje en las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa.

En la última actualización, el huracán Simón se localizaba a 165 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 335 kilómetros al sur-suroeste de Mazatlán, Sinaloa. El sistema registra vientos máximos sostenidos de 150 km/h con rachas de 185 km/h y desplazamiento hacia el oeste a 4 m/h.

Trayectoria y zonas de impacto de Simón

Se espera que Simón curve su trayectoria hacia el noreste al final de la semana, para ingresar a tierra en Sinaloa, probablemente entre Culiacán y El Dorado, entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Aunque disminuyó su fuerza, el SMN indicó que las amplias bandas nubosas del huracán ocasionarán:

Lluvias fuertes en el este y sur de Nayarit.

en el este y sur de Nayarit. Chubasco s en el centro y sur de Sinaloa.

s en el centro y sur de Sinaloa. Vientos sostenidos de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en el centro y sur de Sinaloa y la costa de Nayarit.

de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h en el centro y sur de Sinaloa y la costa de Nayarit. Oleaje elevado, de 1.5 a 2.5 metros de altura, en ambos estados.

Zonas de vigilancia activa por Simón

El SMN, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Miami, mantiene: