Se lanzó al mar pese al intenso oleaje en Mazatlán; encuentran sin vida a clavadista | VIDEO

Pese al intenso oleaje y las fuertes corrientes que dificultaban las condiciones del mar, un hombre que realizaba clavados como espectáculo turístico se lanzó al océano la noche del sábado en Mazatlán, Sinaloa. Horas después, fue encontrado sin vida tras un operativo de búsqueda.

Los hechos ocurrieron en la Glorieta Rodolfo Sánchez Taboada, conocida como El Clavadista, uno de los puntos turísticos más emblemáticos del puerto, donde los saltos desde las rocas hacia el mar forman parte de las atracciones para los visitantes.

La víctima, identificada como Juan “N”, conocido en el ambiente como “Juan Patines” o “El Chicali”, participaba en una exhibición nocturna con antorchas encendidas cuando se lanzó al agua. Aunque logró salir a la superficie, el fuerte oleaje y las corrientes le impidieron regresar a tierra firme.

Uno de los clavadistas presentes, identificado como Ricky, intentó auxiliarlo; sin embargo, las condiciones marítimas complicaron las maniobras de rescate. Según declaraciones difundidas por medios locales, el hombre había sido advertido sobre el peligro de ingresar al mar debido al oleaje.

La desaparición fue reportada alrededor de las 22:30 horas del sábado, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia para iniciar las labores de búsqueda.

Finalmente, durante la mañana del domingo, el cuerpo fue localizado aproximadamente a 50 metros del sitio donde había desaparecido, con lo que concluyó el operativo.

El caso vuelve a poner de manifiesto los riesgos de realizar clavados en condiciones marítimas adversas, especialmente en una zona donde esta actividad representa uno de los atractivos tradicionales de Mazatlán.