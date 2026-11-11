Baltazar Gaona, diputado del PT, vuelve a despedirse con narcocorrido que generó polémica

El diputado local del Partido del Trabajo (PT), Baltazar Gaona García, volvió a hacer sonar el narcocorrido “Se les peló Baltazar” en el Congreso de Michoacán.

El legislador local concluyó su periodo de nueve meses como presidente de la Mesa Directiva del Congreso estatal.

Después de dirigir un mensaje de agradecimiento desde el espacio que llamó “Tribuna Ciudadana”, el corrido se escuchó en el patio principal del recinto.

Un venado lampareado es difícil de agarrar; aunque le pongas la trampa, tiene experiencia al brincar. Se quedaron con las ganas: se les peló Baltazar”, sonó en el recinto legislativo.

La escena reavivó las críticas por el antecedente de junio, cuando, durante un festejo por el Día del Padre, el mismo narcocorrido fue interpretado en el salón de Pleno del Congreso.

En aquella ocasión se cuestionó que el corrido aludiera a un presunto socio de Ismael “El Mayo” Zambada y se planteó la posibilidad de una sanción administrativa por apología del delito, notificación que nunca le llegó.

“La multa no se pagó, nunca me llegó ningún formato de pago y no los voy a estar esperando toda la vida. Entonces no pagamos la multa, ya no la vamos a pagar. Lo que tengo pensado es escoger a una institución educativa para hacer entrega de los 80 mil que debería de pagar como multa. Se los vamos a entregar a una institución educativa antes de que concluya el año”, dijo Baltazar Gaona, diputado local del PT.

Así, el corrido volvió a sonar en el Congreso estatal durante la despedida del legislador Baltazar Gaona.