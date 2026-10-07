‘¡Bájale de hu…!’, surge Lady Cuchillo en medio de bloqueo del SNTE en Oaxaca

“¡Oie! ¡Oie!”, se escucha gritar a una mujer mientras desciende de su vehículo sobre la calzada Porfirio Díaz, en Oaxaca, para reclamarle a otro conductor por lo que, según ella, había sido un cierre de paso.

Lo que comenzó como un reclamo entre automovilistas pronto subió de tono. Frente a otros conductores y peatones, la mujer se acercó al automóvil y descargó su enojo contra el cofre.

Le voy a romper en su madre a tu carro”, gritó mientras pateaba la parte delantera del vehículo.

Después vino otra ráfaga de insultos.

¡Bájale de hue%&hijodetupu%& mad$%&!”.

Alrededor, la escena comenzaba a llamar la atención. Algunas personas observaban el intercambio y otras sacaban sus teléfonos celulares para grabar lo que ocurría.

La mujer regresó por unos instantes a su automóvil, pero volvió con un objeto en la mano. En las imágenes difundidas sobre el incidente se observa lo que aparenta ser una navaja, aunque algunos testigos señalaron que podría tratarse de un cutter.

La discusión, entonces, dejó de ser solamente verbal.

¡Te voy a romper tu pu%&ma%&!”, lanzó la mujer mientras amenazaba al otro conductor.

El automovilista descendió de su unidad y aparentemente intentó hacerle notar que el problema también estaba relacionado con el tráfico que se había formado en la zona.

La respuesta no fue conciliadora.

Vete a la ver%&,tevoyarompertupu#% mad$%&”, se escucha.

Y enseguida otra exigencia.

¡Lárgate a la verga, hijo de tu pu%&ma%&!”.

Un pleito en medio del caos vial

El altercado ocurrió durante la tarde de este martes, cuando integrantes de la Sección 22 del SNTE mantenían un bloqueo en la zona, situación que había complicado la circulación sobre la calzada Porfirio Díaz y provocado largas filas de vehículos.

En ese escenario, un desacuerdo aparentemente relacionado con el paso entre dos automovilistas terminó convertido en una confrontación que quedó registrada por varios teléfonos celulares.

La tensión creció mientras los vehículos permanecían prácticamente atrapados en el congestionamiento.

Llegó la policía, pero señalaron al conductor equivocado

Momentos después arribaron elementos de seguridad para atender el enfrentamiento.

Sin embargo, la llegada de los policías produjo una segunda escena de desconcierto: de acuerdo con los reportes sobre el incidente, los agentes auxiliares pretendían detener al hombre que había sido amenazado con el objeto punzocortante.

La intervención provocó reclamos entre quienes presenciaban la escena.

Fue entonces cuando una de las testigos intervino para explicar a los policías lo que, según había observado, había ocurrido antes de su llegada: la mujer era quien había amenazado al automovilista y había intentado agredirlo.

La escena que comenzó con un reclamo por el paso terminó así entre gritos, golpes contra un automóvil, amenazas y una intervención policial que inicialmente apuntó hacia el conductor que había sido amenazado.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial sobre personas detenidas por este altercado ni se ha precisado si alguno de los involucrados presentó una denuncia por los hechos.