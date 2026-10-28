BAIC inauguró su primera agencia en Ciudad de México

La automotriz china BAIC inauguró su primera agencia en la Ciudad de México el pasado jueves 22 de octubre de 2026, en un acontecimiento que representa un paso estratégico para fortalecer su presencia en la capital mexicana y avanzar en la expansión de sus operaciones en América Latina.

La apertura se produce en una nueva etapa de desarrollo de la compañía en el mercado nacional. BAIC inició su presencia en México en 2016 mediante un esquema de importación y distribución a través de un socio comercial. A partir de enero de 2026, BAIC Internacional asumió directamente sus operaciones en el país, estableciendo una nueva estructura organizacional y una estrategia de desarrollo enfocada en el crecimiento sostenible de la marca. Esta estructura busca fortalecer el conocimiento del mercado local, ampliar la red de distribuidores y desarrollar una estrategia comercial enfocada en las necesidades de los consumidores mexicanos.

Fundada en China, BAIC cuenta con una trayectoria de más de seis décadas en la industria automotriz. Entre sus antecedentes destaca el desarrollo del sedán Jinggangshan en 1958 y la incorporación del vehículo todoterreno a la producción en 1966, modelo que contribuyó a establecer la experiencia de la marca en el segmento todoterreno.

A lo largo de su historia, el grupo ha establecido alianzas internacionales para la fabricación y el desarrollo de vehículos. Entre ellas figuran Beijing Jeep Corporation, constituida en 1983, así como las empresas conjuntas Beijing Hyundai y Beijing Benz, establecidas en 2002 y 2003, respectivamente.

Excélsior

La innovación tecnológica constituye otro de los ejes de desarrollo de BAIC. La compañía ha trabajado en áreas como conducción inteligente, sistemas de propulsión eléctrica, tecnología híbrida, baterías y vehículos todoterreno. También ha ampliado su presencia internacional mediante la comercialización de distintas líneas de vehículos y el desarrollo de su red de distribución en diversos mercados.

En México, la estrategia de BAIC contempla dar prioridad a vehículos todoterreno de gasolina e híbridos, además de ampliar progresivamente su red comercial. La apertura de la agencia capitalina se enmarca en este proceso de consolidación, con el propósito de fortalecer el contacto directo con los consumidores y acompañar el crecimiento de la marca en el país.

La inauguración representa así un nuevo capítulo para BAIC en México, al establecer su primera agencia en la capital y reforzar su estrategia de expansión regional para atender a los clientes del mercado mexicano.