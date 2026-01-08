Bachillerato estará más cerca de casa; apuestan por nuevos planes de estudio

El gobierno de México informó que este 2026 se crearán 95 mil 400 nuevos lugares en educación media superior a través de 292 acciones que contemplan la construcción de 20 bachilleratos tecnológicos cerca de la casa de los estudiantes.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, señaló que habrá 52 ampliaciones, 130 nuevos ciberbachilleratos y, en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, serán 10 bachilleratos tecnológicos, 20 ampliaciones y 60 ciberbachilleratos.

En tanto, la Presidenta destacó que con la Beca Universal Benito Juárez, creada en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, se redujo la deserción escolar. Sin embargo, reconoció que aún hay quienes abandonan la escuela por la lejanía de los planteles a sus hogares.

Ante este panorama, la jefa del Ejecutivo federal apuesta a que el Plan Integral del Sistema Nacional de Bachillerato reduzca el abandono escolar a través de nuevos planes de estudio, atención a los jóvenes y ampliación de la matrícula con más preparatorias cercanas a sus casas.

Es realmente una revolución en la educación media superior de ampliación de la matrícula y de recuperar no solamente el conocimiento, sino también reconocer a los jóvenes en esta edad tan difícil de los 15 a los 18 años y darles siempre la opción de la educación”, explicó.

En su intervención, Mario Delgado expuso que la meta del sexenio pasó de 120 mil nuevos lugares a 150 mil; por esta razón, en 2025 se elevó de 37 mil 500 a 44 mil 685 espacios con 88 acciones: 20 planteles nuevos, cuyas construcciones están cerca de 90 por ciento.

Por último, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que los nuevos ciberbachilleratos cuentan con un sistema modular en el que se imparten clases presenciales con maestros.

Algunas de las nuevas formaciones son aeronáutica, biónica, ciberseguridad, electromovilidad, gestión e innovación turística, inteligencia de negocios, robótica y automatización.

PROMUEVEN ALIMENTACIÓN SOSTENIBLE

Las nuevas Guías Alimentarias Saludables y Sostenibles para la población mexicana 2025-2030 buscan modificar los hábitos de consumo desde la infancia y la adolescencia, con recomendaciones que, además de mejorar la salud, permiten reducir hasta en 30% el gasto en alimentación, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

Los documentos plantean cambios en la forma de comer de las familias mexicanas, con énfasis en la niñez en edad escolar y en los adolescentes, al considerar estas etapas como clave para la prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación. Las recomendaciones están basadas en evidencia científica y toman en cuenta las prácticas culturales y los contextos regionales del país.

De acuerdo con el INSP, las guías no se limitan a aspectos nutricionales, sino que están pensadas como una herramienta que pueda ser incorporada en programas de salud, educación y asistencia social.

Algunas instituciones públicas, como el DIF, ya comenzaron a aplicarlas.

