Un accidente aéreo protagonizado por una avioneta que se desplomó y posteriormente se incendió frente al Aeropuerto del Norte, en el municipio de Apodaca, Nuevo León, generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia la tarde de este miércoles 18 de noviembre.

Los hechos fueron reportados a las 13:52 horas de este miércoles en el municipio de Apodaca en las inmediaciones de la carretera a Laredo, a la altura de la terminal aérea ubicada en la zona metropolitana de Monterrey.

Tras recibirse el llamado de auxilio, al punto del siniestro arribaron unidades de Protección Civil de Nuevo León, cuerpos de bomberos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana para acordonar el perímetro, sofocar las llamas de la aeronave y realizar las labores de rescate correspondientes.

Protección Civil del estado informó que atendió el percance aéreo, en el que una avioneta perdió potencia y se impactó al cruzar la malla perimetral del mencionado aeropuerto, sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

La dependencia estatal confirmó que en la unidad viajaban dos integrantes de la tripulación y cuatro pasajeros, quienes fueron valorados en el lugar y presentaban golpes menores, por lo que no fue necesario trasladarlos.

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Los integrantes de la tripulación fueron identificados como David Coronó Cabrero, de 41 años, y Alan Adrián Cuevas Loo, de 25 años, mientras que los pasajeros son José Luis Villaseñor Sánchez, de 56 años; Armando Ezequiel Mata, de 42 años; Carlos de Alejandro Castillo Pérez, de 40 años, y Priscila Guadalupe Carrillo Fragoso, de 36 años.

“Se confirma que no hay personas lesionadas de gravedad ni personas fallecidas”, precisó PCNL.

La unidad corresponde a un modelo Piper Malibu 46, con matrícula XB-MKC.

Reproducir Cae avioneta y se incendia frente al Aeropuerto del Norte en Apodaca, NL

Tras el impacto se generó un incendio que ya fue controlado, aunque las unidades de emergencia continuaban en el lugar realizando las labores correspondientes y resguardando la zona.