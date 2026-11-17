Una avioneta particular tipo Cessna, modelo 500, se desplomó este martes en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Guadalupe Victoria en Durango, mientras despegaba con destino al Aeropuerto Internacional de Toluca.

De acuerdo con información preliminar de la Agencia Federal de Aviación Civil, la aeronave perdió el control, se salió de la trayectoria y se incendió a unos 500 metros de la cabecera 03.

“Cuando iban despegando, lo que sé, es que se les abrió por ahí el maletero, tuvieron que aterrizar de emergencia y ahí es donde sucedió el accidente y creo que explotó el avión y pasó este trágico accidente, no se quienes iban, pero lo que se es que era un avión privado, no era un avión comercial, pues ojalá que las demás personas estén bien”, informó el gobernador del estado, Esteban Villegas Villareal.

Tras conocerse el incidente, elementos de emergencia, policía y autoridades se trasladaron a la zona.

Se estableció un perímetro de seguridad y se desplegaron unidades de policía, ambulancias y personal de apoyo para atender a las personas afectadas.

El mandatario estatal confirmó la muerte del piloto: “En este momento está fallecido el piloto, es un avión privado, iban cuatro pasajeros, un piloto, un copiloto y dos pasajeros”.

En el sitio permanecen patrullas con torretas encendidas, ambulancias y elementos de seguridad junto a una cerca de malla ciclónica.

También llegó un helicóptero de rescate para brindar atención a los heridos que fueron trasladados a un hospital.