Puebla asume la estafeta del Tianguis Turístico 2027

En un movimiento estratégico para consolidar su posición como motor económico del centro del país, el estado de Puebla recibió formalmente la estafeta para organizar la edición 51 del Tianguis Turístico.

El anuncio, realizado durante la clausura del evento, marca el inicio de una ambiciosa etapa de preparación para la entidad poblana, que busca capitalizar su infraestructura y patrimonio cultural como motores de desarrollo financiero.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, realizó la entrega formal de la estafeta al gobernador poblano, Alejandro Armenta Mier, en presencia de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda.

Este acto no sólo es simbólico, sino que representa la transferencia de la responsabilidad de organizar la plataforma de negocios más importante del sector en América Latina.

Una apuesta por el turismo comunitario

Durante el evento, se destacó que el Tianguis Turístico 2027 profundizará en el modelo de "Turismo Comunitario", un enfoque impulsado por la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum para democratizar los beneficios económicos del sector.

La elección de Puebla como sede no es fortuita. La entidad ha demostrado resiliencia económica y una diversificación de su oferta que va más allá del turismo convencional.

El ejecutivo estatal resaltó que la entidad cuenta con 12 Pueblos Mágicos y una geografía que incluye las montañas más altas del país, lo que permite una oferta altamente competitiva.

Todo Puebla es un conjunto de 217 municipios mágicos, la Mixteca, la Sierra Norte, Sierra Negra, la zona colonial, la zona moderna. Es un estado que lo tiene todo", aseguró Armenta Mier.

Por su parte, Evelyn Salgado Pineda, gobernadora de Guerrero, consideró que la edición 51 del Tianguis Turístico será una gran oportunidad para que Puebla demuestre su cultura, historia y gastronomía como un orgullo de México y referente a nivel mundial.

Excelencia poblana, galardonada

Puebla reafirmó su liderazgo en la industria durante la Gala de Premiación a lo mejor del Turismo Mexicano 2026.

La entidad obtuvo reconocimientos clave que validan su atractivo para mercados de alto valor. el municipio de Zacatlán fue reconocido como el mejor Pueblo Mágico para celebrar una boda.

Asimismo, Puebla fue premiada como el mejor estado para disfrutar de su cocina regional y contemporánea. Mientras que Cuetzalan fue reconocido como finalista en la categoría de los mejores Pueblos Mágicos para vivir una experiencia de aventura en la naturaleza.

Finalmente, respecto a los reconocimientos a la Innovación del Producto Turístico Mexicano, la entidad fue galardonada en la categoría Turismo Gastronómico a través de Turismo Gastronómico Surco Cocina de Sierra y Montaña, un restaurante rústico ubicado en Tlatlauquitepec, reconocido por su cocina creativa basada en ingredientes locales.

*mcam