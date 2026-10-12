Avanza la modernización de la carretera Macuspana – Escárcega 

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), reportó un avance del 64 por ciento en las obras de modernización de la carretera Macuspana-Escárcega programadas para este año, una vía clave para la conectividad y el desarrollo económico del sureste del país.

El titular de la dependencia, Jesús Esteva Medina, detalló que durante 2026 los trabajos se despliegan de manera simultánea en 65 frentes de obra.

El objetivo central de esta etapa es ampliar a cuatro carriles un tramo de 54 kilómetros de este Camino Prioritario, lo que permitirá reducir los tiempos de traslado en la región hasta en 40 minutos.

Las obras abarcan los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas

La intervención física se distribuye en tres entidades de la zona: en Tabasco se lleva a cabo la ampliación de 28.5 kilómetros y la edificación de dos puentes, registrando el mayor avance con un 71.34 por ciento; en Campeche se intervienen 20 kilómetros con un progreso del 55.6 por ciento; mientras que en Chiapas las cuadrillas trabajan en la rehabilitación de 5.5 kilómetros.

Estas labores dan continuidad a las metas alcanzadas durante 2025, año en que se modernizaron 16 kilómetros.

De ese primer bloque, 12 kilómetros correspondieron al territorio tabasqueño —en el tramo entre Macuspana y el kilómetro 60, incluyendo dos puentes— y 4 kilómetros al estado de Campeche, en el trayecto de Escárcega a El Tormento.

Una vez concluido el proyecto integral de ampliación y conservación, la carretera se incorporará de manera formal al Corredor del Golfo.

Durante 2026 los trabajos se despliegan de manera simultánea en 65 frentes de obra, informó la SICT. Especial

Esta integración mejorará sustancialmente la conectividad de largo itinerario, agilizará el tránsito diario de pasajeros y de transporte de carga pesada, y reducirá significativamente los costos operativos para el sector logístico y comercial.

En términos de movilidad, se prevé que el recorrido total entre los municipios de Macuspana y Escárcega disminuya de tres horas a dos horas con 20 minutos.

Esta optimización beneficiará de forma directa a cerca de 760 mil habitantes de diversas comunidades en Tabasco, Campeche y Chiapas.

La obra contempla una longitud total de 249 kilómetros y una inversión global de 25 mil 022 millones de pesos.

Los trabajos de infraestructura, que iniciaron formalmente en marzo de 2025, se mantendrán de forma continua hasta su conclusión proyectada para diciembre de 2029.