Avanza el MegaBachetón 2026: SICT interviene más de 74 mil kilómetros de vías federales

El Gobierno de México mantiene un despliegue operativo en las vías generales de comunicación del país para rehabilitar las arterias viales libres de peaje. De acuerdo con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), encabezada por Jesús Esteva Medina, la dependencia "suma 74 mil 701 kilómetros (km) de carreteras atendidas en el país, a través del Programa MegaBachetón 2026".

Las labores de mantenimiento preventivo y correctivo han requerido un despliegue de personal técnico y equipo pesado a escala nacional. En este sentido, la SICT precisó que "la dependencia ha desplegado a 20 mil 260 trabajadores agrupados en 920 cuadrillas, apoyados con 5 mil 984 unidades de maquinaria especializada" para encarar los trabajos en los diferentes tramos carreteros.

Respecto a los avances físicos en la superficie rodable, los reportes oficiales dan cuenta del volumen de desperfectos corregidos hasta el momento. La Dirección General de Carreteras de la SICT señaló que "con corte al 24 de septiembre se llevó a cabo la reparación de 56 mil 906 baches, equivalentes a una superficie de 182 mil 099 metros cuadrados".

En lo tocante al mantenimiento diario, la dependencia estatal reportó avances sustanciales respecto a los objetivos anuales trazados para la red no cuotada. "Las labores realizadas a lo largo del territorio nacional presentan un avance de 73 por ciento", destacó la entidad al referirse a la conservación rutinaria, donde "la meta en este rubro es atender dos veces los 45 mil 617 km de la Red Carretera Federal Libre de Peaje".

Para las intervenciones de mayor alcance estructural se han canalizado volúmenes significativos de insumos de pavimentación. En el periodo reportado para las obras periódicas, "se atendió una superficie de 50 millones 185 mil 973 metros cuadrados con el empleo de 5 millones 771 mil 387 toneladas de mezcla asfáltica", con el fin de recuperar la durabilidad del firme.

Asimismo, la estrategia operativa ha incorporado tecnología de alto rendimiento para acelerar los lapsos de ejecución en las franjas viales más transitadas. Al respecto, la SICT enfatizó que "emplea Trenes de Pavimentación con el objetivo de reducir costos y disminuir tiempos; con estos equipos especializados se ha dado mantenimiento a mil 164 km, equivalentes a una superficie de 8 millones 729 mil 495 metros cuadrados".

Con estas acciones, la administración federal busca consolidar la conectividad terrestre entre las distintas regiones productivas del territorio nacional. La SICT puntualizó que con el despliegue del "Programa MegaBachetón 2026, la SICT atiende la Red Carretera Federal Libre de Peaje en sus más de 45 mil 600 km y brinda mantenimiento mayor a 18 mil km de vías, para responder así a las necesidades de la población de contar con mejor infraestructura".