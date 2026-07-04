Aumenta 58% el despliegue de soldados

En ocho meses, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó 47 mil 27 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana en apoyo a tareas de seguridad pública, principalmente integrantes de Fuerzas Especiales, con el propósito de reforzar la lucha contra grupos del crimen organizado en estas entidades.

Entre el 20 de noviembre de 2025 y el 3 de julio de 2026, el despliegue militar en tareas de apoyo a la seguridad pública aumentó 58.28%, al pasar de 29 mil 711 efectivos enviados en un periodo comparable a 47 mil 027 elementos del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. La cifra forma parte del Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, remitido al Senado de la República.

Sinaloa se ubicó como la entidad con mayor número de efectivos desplegados, al concentrar 12 mil 506 militares. Ese volumen colocó al estado por encima de Michoacán, Guanajuato, Chihuahua y Jalisco, entidades que también registraron una presencia relevante de tropas por condiciones de violencia, delitos de alto impacto y operaciones focalizadas contra grupos criminales.

La Defensa indicó que el personal desplazado tendrá como misión realizar patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias. Cortesía

Después de Sinaloa (12 mil 506 militares), el reporte ubica a Michoacán con 3 mil 287 elementos; Guanajuato, con 3 mil 87; Chihuahua, con 2 mil 724, Jalisco, con 2 mil 447 Durango con 600 elementos enviados a tareas de seguridad pública en el país.

En contraste, Hidalgo y San Luis Potosí ocuparon los últimos lugares de la lista nacional, con 150 militares asignados en cada entidad.

El documento señala que el refuerzo de efectivos obedeció a los índices delictivos y de homicidios dolosos en distintas regiones, así como a hechos coyunturales relacionados con la operación de organizaciones criminales.

Uno de los casos más relevantes fue Jalisco. Tras los hechos violentos del 22 de febrero de 2026, registrados contra personal del Ejército mexicano y población civil, la Secretaría de la Defensa destinó 2 mil 90 efectivos provenientes de otros mandos territoriales para reforzar las operaciones en la entidad.

Ese mismo día fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante un operativo federal realizado en el municipio de Tapalpa. Después de esos hechos, la Defensa ordenó acciones para restablecer la paz pública, operar en zonas de influencia criminal y debilitar estructuras delictivas.

Michoacán también recibió un refuerzo operativo de alto volumen. Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, se puso en marcha la Operación Paricutín, inicialmente con 10 mil 736 efectivos.

Posteriormente, el despliegue aumentó a 11 mil 336 elementos para ampliar capacidades operativas, contener la presencia de grupos criminales y prevenir delitos como homicidio doloso y extorsión.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detallo que despegaron dos aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) con un agrupamiento integrado por 261 efectivos. Especial

En la frontera norte, la Sedena informó que, dentro de la Operación Frontera, fueron empleados 9 mil 775 efectivos en entidades limítrofes con Estados Unidos. El objetivo fue contener el tráfico de drogas hacia territorio estadunidense, ubicar armamento y reducir flujos migratorios irregulares.

La dependencia también reportó la operación de la Fuerza de Tarea Conjunta México, integrada por 300 efectivos de una unidad operativa del Ejército, 200 fusileros paracaidistas y 100 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales. Ese agrupamiento fue desplegado por periodos cortos en Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos y Sinaloa para atender eventos específicos de seguridad.

Los movimientos de tropas no se limitaron al informe semestral. En junio, Durango recibió un refuerzo de 600. El primer contingente estuvo integrado por 90 elementos de Fuerzas Especiales, enviados para inhibir actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región. Después se incorporaron otros 600 efectivos, procedentes de unidades militares de la Ciudad de México y Querétaro en la actualidad suman 1, 290 militares en los ocho meses.

Reproducir Militares han dado importantes golpes al crimen organizado. ImagenTVNoticias

A la par de los despliegues por seguridad pública, el gobierno federal prepara un dispositivo especial para el Mundial. El Plan Kukulkán contempla la participación de más de 99 mil elementos de seguridad de distintos cuerpos, incluidos Ejército, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Marina y policías locales, con énfasis en las sedes de Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Ese operativo prevé vigilancia en estadios, aeropuertos, hoteles, rutas de traslado y zonas de concentración de visitantes. También incluye aeronaves, drones, sistemas antidrones, vehículos militares, tecnología de mando y control, así como equipos especializados para atender emergencias, detección de explosivos y protección de delegaciones.

En otro frente, México envió personal militar a Venezuela como parte de una misión humanitaria tras los terremotos registrados en ese país. El agrupamiento, integrado por 250 militares de la Defensa Nacional, fue destinado a labores de búsqueda, rescate y apoyo operativo.

Además, el Senado autorizó ejercicios de adiestramiento conjunto con militares de Estados Unidos. Entre ellos se encuentra la capacitación MEXSOF, con ingreso temporal de elementos estadunidenses a sedes militares del Estado de México y Quintana Roo, bajo autorización legislativa y con carácter temporal.

Con estos movimientos, la Fuerza Armada Permanente mantuvo presencia simultánea en operativos de seguridad pública, refuerzos estatales, control fronterizo, protección de eventos internacionales, cooperación humanitaria y ejercicios de capacitación especializada.

amc