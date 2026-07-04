Voto femenino en México: 71 años de historia

La periodista de Excélsior, Ana Salado Álvarez, es parte de una lista de mujeres consideradas en México como sufragistas; y que desde estas páginas trabajó para que el voto electoral de las mujeres en México fuera un derecho a partir de 1955.

Ayer, el Instituto Nacional Electoral (INE) conmemoró el 71 aniversario de la primera ocasión en que las mujeres mexicanas ejercieron su derecho al voto en una elección federal, el 3 de julio de 1955.

El INE conmemoró el 71 aniversario de la primera votación de las mujeres. Generada por IA

La participación de la las mujeres en esa primera elección, ocurrió después de una reforma electoral del 17 de octubre de 1953, después de que el 6 de abril de 1952, el candidato presidencial Adolfo Ruiz Cortines se comprometió a impulsar el derecho al voto de las mujeres. Aunque la primera diputada federal es producto de una elección extraordinaria en 1954.

Siendo periodista de Excélsior, en 1939, Salado Álvarez publicó el folleto La misión de la mujer en la vida nacional, considerado como el primer producto de propaganda generado por el Partido Acción Nacional (PAN) dirigido expresamente a las mujeres mexicanas.

El 4 de julio de 1955, en la primera página de Excélsior se publicó la crónica firmada por Ana Salado Álvarez sobre la jornada electoral que abrió la puerta al voto femenino, que se tituló: “Lo mismo la dama de alcurnia que la humilde criada analfabeta, fueron a emitir sus votos”.

Reproducir El INE multará a partidos políticos por afiliaciones indebidas de ciudadanos; y aprobó una prueba piloto de voto electrónico para personas con discapacidad en el voto anticipado en línea.

En un comunicado del INE, la autoridad electoral del país indicó resulta indispensable valorar el inicio del voto para las mujeres como una efeméride, sino también “como un llamado constante a garantizar que el derecho al voto se acompañe de condiciones reales para que las mujeres ocupen espacios de toma de decisiones, ya que una democracia resulta más fuerte, justa y legítima cuando la gobernanza integra la diversidad de visiones que aporta su participación política”.

Hoy hace 71 años en la primera plana de Excélsior, la crónica de Ana Salado empieza así:

Las mujeres mexicanas convertidas por primera vez en auténticas ciudadanas, votaron ayer en las elecciones para diputados, ordenada y calladamente, con gran entusiasmo. Mezcladas entre el pueblo votaron las aristócratas, las ricas y las pobres, las cultas y las ignorantes, las madres de familia y las chicas que trabajan; religiosas con habito y aquellas que contaron y confesaron que haber cumplido los 21 años de su edad, emitieron su voto”.

En su boletín conmemorativo, el INE señaló que para fortalecer la participación de las mujeres en la política, “es fundamental admitir que persisten desafíos estructurales que exigen una respuesta institucional decidida, por lo que el INE continúa trabajando en la implementación de medidas enfocadas en la prevención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, toda vez que asegurar un entorno libre de agresiones constituye un elemento esencial para garantizar que su incursión en la política ocurra bajo condiciones de equidad y seguridad”.