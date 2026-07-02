Ejército asegura precursores químicos valuados en 29 millones de pesos

Elementos del Ejército Mexicano aseguraron mil 350 litros y 150 kilos de precursores químicos, valuados en 29 millones de pesos, para la elaboración de metanfetamina, durante un operativo realizado en las inmediaciones del poblado Ejido Acatitlán, en Tamazula, Durango.

El Gabinete de Seguridad informó que, en esa localidad, el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) realizó la localizaron e inhabilitaron de un área de concentración de material diverso para la elaboración de drogas sintéticas.

En su reporte diario de resultados, este mecanismo del Gobierno de México indicó que el miércoles 1 de julio, en el país se realizaron detenciones, cateos, aseguramientos de armas de fuego y de distintos tipos de droga en Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Yucatán y Zacatecas.

Los precursores estaban destinados para la elaboración de metanfetamina. Foto Ilustrativa/Cuartoscuro

En Durango, capital, personal de la Defensa y de la Fiscalía General de la República (FGR)cumplimentaron una orden de cateo en un inmueble, donde aseguraron 16 vehículos, tres de ellos con blindaje de fábrica y dos con reporte de robo.

En Guadalupe y Calvo, Chihuahua, fue detenido un hombre en posesión de cinco armas largas, un arma corta, una granada, cargadores, mil 808 cartuchos, equipo táctico y tres vehículos.

Durante un operativo realizado en León, Guanajuato, elementos federales se aseguraron tres armas cortas, cargadores, cartuchos, dosis de droga, dinero en efectivo y una motocicleta.

En el rancho La Esperanza, ubicado en Olinalá, Guerrero elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano aseguraron 147 kilos de mariguana.

En el Aeropuerto Internacional de Cancún, en Benito Juárez, Quintana Roo, al realizarse una inspección física a pasajeros se detuvo a un hombre en posesión de 12 kilos de cocaína, ocultos en el respaldo de una silla de ruedas.