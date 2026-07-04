Estadio Libertad Financiera reúne a la afición

El Estadio Libertad Financiera se ha convertido en la casa de la afición potosina durante el torneo futbolero, al ofrecer un espacio donde miles de personas siguen los partidos de la Selección Mexicana en un ambiente de convivencia familiar. Mediante la iniciativa "Somos Pasión Sin Límites", el recinto transmite gratuitamente 52 encuentros en pantalla gigante, acompañados de actividades recreativas dirigidas a personas de todas las edades.

Con esta propuesta, San Luis Potosí cuenta con un punto de encuentro para que los aficionados vivan juntos la emoción del futbol. Más allá de observar un partido desde una pantalla, el estadio ofrece una experiencia compartida en la que familias, grupos de amigos y visitantes se reúnen para acompañar al representativo nacional en cada compromiso del torneo.

El momento deportivo de México ha contribuido a fortalecer el ambiente que se vive en el inmueble. Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, la Selección Mexicana registra cuatro triunfos consecutivos, mantiene su portería invicta y logró superar una fase de eliminación directa por primera vez en 40 años, resultados que han incrementado el entusiasmo entre la afición.

Durante cada transmisión, el Estadio Libertad Financiera se transforma en un espacio donde miles de voces celebran de manera conjunta cada anotación y cada avance del equipo nacional. Las diferencias entre clubes quedan de lado para dar paso a una sola afición que comparte el mismo objetivo: respaldar a México.

La iniciativa también busca fortalecer la convivencia social mediante actividades complementarias que permiten que niños, jóvenes y adultos disfruten juntos de una experiencia recreativa. El proyecto ha consolidado al estadio como un punto de reunión que trasciende lo deportivo y promueve la integración de la comunidad.

La siguiente cita para la afición será el domingo 5 de julio, cuando la Selección Mexicana enfrente a Inglaterra en busca de avanzar a los cuartos de final. El encuentro marcará el último partido del torneo futbolero que se dispute en territorio nacional, por lo que el Estadio Libertad Financiera volverá a recibir a miles de aficionados.

La experiencia desarrollada en San Luis Potosí confirma el papel que pueden desempeñar los espacios deportivos como centros de convivencia ciudadana, donde el futbol reúne a la comunidad y fortalece el sentido de identidad a través de momentos compartidos.