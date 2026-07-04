¿Cuántas tortillas de maíz puede comer un futbolista antes de un partido? La respuesta podría sorprenderte

Con cada partido del torneo de futbol más importante del mundo, millones de personas se preguntan qué hay detrás del rendimiento físico de los mejores futbolistas del planeta. Más allá del entrenamiento, la táctica o la preparación mental, la alimentación juega un papel determinante. Y, contra algunos mitos, uno de los alimentos que puede formar parte de la dieta de un jugador profesional es la tortilla de maíz.

La tortilla de maíz (que puede ser elaborada con la masa tradicional o harina de maíz nixtamalizado como Maseca, Harimasa, Cargill, Macsa y Maza Real, entre otras) es una fuente importante de carbohidratos complejos, el combustible que utilizan los músculos durante esfuerzos prolongados e intensos como un partido de futbol.

Pero ¿cuántas tortillas puede consumir un futbolista sin afectar su desempeño?

De acuerdo con la médica Nayeli Sarahí Blanco, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la cantidad depende de factores como el peso corporal, la intensidad del entrenamiento, la posición que desempeña en la cancha e incluso del momento del día en que serán consumidas.

"Antes del partido pueden consumirse entre cuatro y seis tortillas, idealmente de tres a cuatro horas antes del encuentro. Sin embargo, la cantidad total durante el día puede variar entre dos y hasta 14 tortillas para un futbolista de aproximadamente 70 kilogramos, dependiendo de su gasto energético", explicó en entrevista.

La razón es sencilla, los carbohidratos representan la principal fuente de energía para los músculos durante actividades de alta intensidad. Consumirlos con suficiente anticipación permite que el organismo almacene glucógeno, la reserva energética que será utilizada durante los 90 minutos de juego.

Sin embargo, el aporte nutricional de la tortilla de maíz va mucho más allá de proporcionar energía. La médica Lourdes Quintero explicó que las tortillas elaboradas mediante el proceso de nixtamalización o con harina de maíz nixtamalizado aportan una combinación de nutrimentos que también favorecen el desempeño deportivo y la recuperación muscular.

"Muchas veces pensamos únicamente en los carbohidratos, pero la tortilla también aporta otros nutrimentos importantes para quienes realizan actividad física", señaló. Entre ellos destaca la fibra, que contribuye a la salud intestinal; el calcio, indispensable para la contracción muscular y el fortalecimiento de los huesos; el magnesio, que participa en la función muscular y ayuda a disminuir el riesgo de calambres; el fósforo, necesario para la producción de energía celular; y el potasio, fundamental para mantener el equilibrio de líquidos y la transmisión de los impulsos nerviosos.

A ello se suma la presencia de vitaminas del complejo B, como la tiamina (B1), la niacina (B3) y el ácido fólico (B9), nutrimentos que intervienen directamente en la transformación de los alimentos en energía.

"La tortilla también aporta pequeñas cantidades de hierro y zinc. El hierro es indispensable para transportar oxígeno a los músculos durante el ejercicio, mientras que el zinc participa en la recuperación muscular y en el adecuado funcionamiento del sistema inmunológico", añadió la especialista.

Ambas expertas coincidieron en que la tortilla no debe verse como un alimento que limite el rendimiento deportivo. Por el contrario, cuando forma parte de una alimentación equilibrada y se consume en las cantidades adecuadas, puede convertirse en un aliado para cubrir las necesidades energéticas de los futbolistas, favorecer su recuperación y contribuir a un mejor desempeño dentro de la cancha.

En un deporte donde cada detalle puede marcar la diferencia entre ganar o perder, la alimentación también juega su partido. Y la tortilla de maíz continúa demostrando que, además de ser uno de los alimentos más representativos de la cocina mexicana, puede ocupar un lugar dentro de la dieta de quienes compiten al más alto nivel.