Reportan 7.6 millones de llamadas al 911 y al 089 por presuntos delitos

Durante cinco meses, las instituciones de seguridad de las 32 entidades federativas del país recibieron 7.6 millones de llamadas de auxilio por posibles delitos, incidentes y emergencias; de ellas, 7.4 millones fueron en el número 911 y 214 mil al 089, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Ayer, la Comisión Permanente dio cuenta de la recepción del Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, del 20 de noviembre de 2025 al 19 de mayo de este año, en el cual dice que hay 45 mil 247 militares desplegados en las 32 entidades federativas.

Incluye una tabla en la que muestra que el mayor número de elementos, con 11 mil 326 están en Sinaloa; tres mil 287 en Michoacán; tres mil 87 en Guanajuato; dos mil 724 en Chihuahua; dos mil 447 en Jalisco; dos mil 58 en Morelos; mil 836 en Guerrero; mil 808 en Veracruz; mil 742 en Baja California; mil 359 en Sonora; mil 271 en Colima; mil 270 en Coahuila; mil 247 en Tamaulipas; mil 197 en Querétaro; mil 169 en Chiapas y mil 83 en Estado de México.

En Oaxaca hay mil; en Quintana Roo 656; en Tabasco 599; en Baja California Sur 550; en Puebla 510; Nuevo León, 486; Zacatecas, 458; Durango, 370; Nayarit, 324; Aguascalientes, 280; Campeche y Ciudad de México 251 en cada uno; 169 en Yucatán; 162 en Tlaxcala y 150 tanto en Hidalgo como en San Luis Potosí.

El Informe explica que “los Centros de Comando y Control son instalaciones de seguridad pública para el monitoreo de incidentes y emergencias; se apoyan con el uso de tecnologías con cámaras y sistemas de comunicación con el objetivo de identificar emergencias de carácter médico, seguridad pública y protección civil.

Centro de Comando, Control, Computo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). Alejandro Aguilar

“La aplicación en 2025 en este rubro fue de 422 millones 169 mil 929.84 pesos; esto con el propósito de fortalecer las capacidades humanas y estructurales de los Centros de Comando y Control de las entidades federativas, enfocadas en atender incidentes, llamadas de emergencia y denuncias anónimas relacionadas con posibles delitos.

Los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia atendieron siete millones 676 mil 682 llamadas; siete millones 462 mil 532 correspondieron al número 911 y los 214 mil 150 restantes al 089.”

Acompaña también con un cuadro que muestra el número de llamadas por cada una de las 32 entidades federetivas.

Focos señalados en el informe de seguridad pública. Excélsior

Se observa en ese cuadro que la Ciudad de México es la que más llamadas recibe en ese sistema, al sumar 700 mil 173; de las cuales 644 mil 957 son al 911 y 55 mil 216 al 089. Le sigue Guanajuato, con 633 mil 721 llamadas; de ellas, 625 mil 423 fueron al 911 y ocho mil 298 al 089.

Baja California está en el tercer lugar con 556 mil 800 llamadas, de las cuales 547 mil 506 fueron al 911 y nueve mil 294 al 089. Y este grupo de cuatro entidades federativas con el menor número de estas llamadas está Sonora, con 536 mil 643; de ellas, 530 mil 401 son al 911 y el 089 recibió seis mil 242 llamadas.